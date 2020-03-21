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Румыния контрольно пропускной пункт

За сутки в Молдову въехали более 2500 человек, четверо — по воздуху

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (198)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200321/29610725/za-sutki-v-moldovu-vyekhali-bolee-2500-chelovek-chetvero-vozdushnym-putem.html

Большинство приезжающих пересекли молдавско-румынскую границу, все прибывшие заполнили эпидемиологические карты.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. За последние сутки границы Молдовы пересекли более 4 тысяч человек. Из них 2,5 тысячи — в направлении въезда в страну, сообщает Пограничная полиция.

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Большинство пересекли молдавско-румынскую границу (1764 человека), а четверо пассажиров прибыли воздушным путем.

Все приезжающие заполнили эпидемиологические анкеты и были предупреждены об ответственности за несоблюдение санитарных мер.

Большинство пунктов пересечения границы Молдовы закрыты в связи с распространением коронавирусной инфекции. За изменением статуса пограничных КПП можно следить на интерактивной карте на сайте Пограничной полиции Молдовы.

Как ранее заявил президент РМ Игорь Додон, в субботу в Молдову прибудут два российских самолета для эвакуации граждан РФ, которые доставят в страну несколько сотен граждан Молдовы. Додон подчеркнул, что это является исключительным случаем.

Границы Молдовы закрыты для иностранцев

В соответствии с решением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, с 17 марта границы Молдовы закрыты для иностранных граждан на въезде в страну.

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Это ограничение не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих в Молдове вид на жительство, водителей и обслуживающий персонал транспортных средств, которые перевозят грузы, экипажи самолетов, судов и железнодорожные бригады.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 66 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (198)

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Теги:
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