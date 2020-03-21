Думбрэвяну: после экскурсии на Украину у шестерых человек выявили COVID-19

В двух автобусах, поехавших на экскурсию, находились 35 человек, уже шестеро из них заражены коронавирусом.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. У шестерых человек, отправившихся на экскурсию на Украину, подтверждено наличие коронавируса нового типа. Об этом заявила в субботу на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"Вы уже знаете, что была организована экскурсия на Украину. Речь о двух автобусах, где были 35 человек. В настоящее время уже шестеро побывавших на этой экскурсии заражены COVID-19", - сказала министр.

По ее словам, когда 20 марта подтвердились еще четыре случая, то было "начато эпидемиологическое расследование, чтобы выявить тех, кто контактировал с ними". В итоге выяснилось, что "женщина с маленьким ребенком, госпитализированная в детскую больницу в отделение реанимации, не проинформировала медперсонал о том, что контактировала с человеком, вернувшимся из страны, где зарегистрированы случаи заболевания".

Как заявила министр, "только после того, как выяснилось, что ее муж и второй ребенок тоже находятся в медучреждении, что контактировали с теми, у кого подтвердился диагноз коронавирус нового типа, она признала этот факт".

"К сожалению все призывы, которые мы уже долго озвучиваем, остаются без ответа со стороны населения. Например, подтвержденный вчера случай заболевания в Сынджерей. Несмотря на то, что впервые COVID-19 в Молдове выявили 7 марта, человек отпраздновал день рождения в кругу еще 27 гостей", - сказала министр.

Коронавирус в Молдове

Она добавила, что в настоящее время власти вынуждены искать всех, кто был на празднике, следить за их здоровьем и изолировать.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 66 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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