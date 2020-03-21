Думбрэвяну: после экскурсии на Украину у шестерых человек выявили COVID-19

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. У шестерых человек, отправившихся на экскурсию на Украину, подтверждено наличие коронавируса нового типа. Об этом заявила в субботу на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.
"Вы уже знаете, что была организована экскурсия на Украину. Речь о двух автобусах, где были 35 человек. В настоящее время уже шестеро побывавших на этой экскурсии заражены COVID-19", - сказала министр.
Как заявила министр, "только после того, как выяснилось, что ее муж и второй ребенок тоже находятся в медучреждении, что контактировали с теми, у кого подтвердился диагноз коронавирус нового типа, она признала этот факт".
"К сожалению все призывы, которые мы уже долго озвучиваем, остаются без ответа со стороны населения. Например, подтвержденный вчера случай заболевания в Сынджерей. Несмотря на то, что впервые COVID-19 в Молдове выявили 7 марта, человек отпраздновал день рождения в кругу еще 27 гостей", - сказала министр.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 66 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.
Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK