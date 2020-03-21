Что происходит в общежитии, закрытом на карантин в Кишиневе

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну была возмущен тем фактом, что ответственные лица, принимающие решения о порядке деятельности учебных заведений, игнорировали решение Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью о прекращении образовательного процесса на всех уровнях в период вспышки COVID-19.

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По словам Думбрэвяну, хотя учебный процесс был остановлен, общежитие Технического университета, которое сейчас находится на карантине, не было закрыто, и там продолжали находиться студенты.

"Безответственность, проявленная некоторыми лицами, принимающими решения, порождает ситуации, с которыми мы сталкиваемся. В общежитии были сконцентрированы молодые люди, и теперь мы, фактически, имеем эффект японского круизного лайнера. Это уже привело к заражению нескольких человек", - заявила Думбрэвяну на брифинге в субботу.

Ректор Технического университета Молдовы Виорел Бостан ранее сообщил, что студент, у которого был диагностирован COVID-19, покинул общежитие еще 12 марта, и тесты дали положительный результат лишь спустя два дня.

По словам ректора, все люди, которые с ним контактировали, были изолированы до 26 марта.

"В настоящее время ни у одного студента не было и нет лихорадки и других симптомов, связанных с COVID-19", - заявил Бостан.

Он также сказал, что, поскольку родственники некоторых из находящихся на карантине лиц проявили агрессивное поведение, у общежития был поставлен полицейский пост.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 66 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрирован и случай выздоровления от COVID-19.

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