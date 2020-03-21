Перерыв в работе офисов "Молдовагаз" продлили еще на неделю

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Перерыв в деятельности центров по работе с потребителями АО "Молдовагаз" продлен на неделю, до 30 марта.
Решение принято в связи с чрезвычайным положением, введенным на территории страны по причине распространения коронавируса нового типа COVID-19, сообщили в субботу на предприятии.
"Молдовагаз" заявил, что в случае возникновения вопросов потребители могут обращаться по телефону 1304 (для жителей Кишинева) или в территориальные подразделения, чьи контакты указаны на сайте предприятия.
На время действия эпидемиологических предупреждений отключений потребителей от сети природного газа производиться не будет, подчеркнул поставщик газа.
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