Перерыв в работе офисов "Молдовагаз" продлили еще на неделю

На время действия эпидемиологических предупреждений отключений потребителей от сети природного газа производиться не будет.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Перерыв в деятельности центров по работе с потребителями АО "Молдовагаз" продлен на неделю, до 30 марта.

Решение принято в связи с чрезвычайным положением, введенным на территории страны по причине распространения коронавируса нового типа COVID-19, сообщили в субботу на предприятии.

"Молдовагаз" заявил, что в случае возникновения вопросов потребители могут обращаться по телефону 1304 (для жителей Кишинева) или в территориальные подразделения, чьи контакты указаны на сайте предприятия.

На время действия эпидемиологических предупреждений отключений потребителей от сети природного газа производиться не будет, подчеркнул поставщик газа.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

В стране зарегистрированы 66 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрирован и случай выздоровления от COVID-19

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