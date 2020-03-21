15:02 21 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.88
  • RUB0.22
  • RON3.97
  • UAH0.64
Поиск
Медицинский работник показывает упакованный мазок из носоглотки для тестирования COVID-19

У двух женщин из Варницы диагностирован COVID-19 — власти Приднестровья

© AP Photo / Elaine Thompson
Общество
Получить короткую ссылку
323 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200321/29612337/u-dvukh-zhenschin-iz-varnitsy-diagnostirovan-covid-19-vlasti-pridnestrovya.html

Обе женщины 13 марта вернулись из Украины, где провели четыре дня в одном из православных монастырей.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. У двух жительниц Варницы подтверджден диагноз COVID-19. Анализы взятых биопроб у женщин, которые с высокой температурой и кашлем ночью были доставлены на скорой в Кишинев, дали положительный результат, сообщили в субботу в МВД Приднестровья.

Обе женщины 13 марта вернулись из Украины, где провели четыре дня в одном из православных монастырей. Во время паломничества они передвигались на машине с еще двумя попутчицами, у одной из которых в пятницу подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция".

На левом берегу предпринимаются срочные карантинные меры. По сообщению приднестровского МВД, движение через КПП "Бендеры – Варница" полностью перекрыто. На пункте пропуска дежурят усиленные наряды милиции.

"Автобус №7, который с сегодняшнего утра должен был курсировать по маршруту Липканы (КПП) – Северный (г. Бендеры) с остановкой в Варнице, был в срочном порядке снят с линии", - сказано в сообщении.

Коронавирус привезли с экскурсии на Украину

У шестерых человек, отправившихся на экскурсию на Украину, было подтверждено наличие коронавируса нового типа. Об этом заявила в субботу на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"Вы уже знаете, что была организована экскурсия на Украину. Речь о двух автобусах, где были 35 человек. В настоящее время уже шестеро побывавших на этой экскурсии заражены COVID-19", - сказала министр.

Автомобильный пункт пропуска на украинской границе
© Sputnik / Александр Полегенько
Думбрэвяну: после экскурсии на Украину у шестерых человек выявили COVID-19
Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 66 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрирован и случай выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Медик, заразившийся коронавирусом: комментарий Минздрава
Фармацевт рассказала, что больше покупают кишиневцы в условиях коронавируса
Россия: шесть препаратов от коронавируса проходят испытания
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Тирасполь живет своей обычной жизнью.
Четвертый день карантина в Тирасполе: картинки с натуры
Студенческое общежитие в Кишиневе закрыто на карантин
Студенческое общежитие в Кишиневе закрыто на карантин - видео
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться