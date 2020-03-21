У двух женщин из Варницы диагностирован COVID-19 — власти Приднестровья

Обе женщины 13 марта вернулись из Украины, где провели четыре дня в одном из православных монастырей.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. У двух жительниц Варницы подтверджден диагноз COVID-19. Анализы взятых биопроб у женщин, которые с высокой температурой и кашлем ночью были доставлены на скорой в Кишинев, дали положительный результат, сообщили в субботу в МВД Приднестровья.

Обе женщины 13 марта вернулись из Украины, где провели четыре дня в одном из православных монастырей. Во время паломничества они передвигались на машине с еще двумя попутчицами, у одной из которых в пятницу подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция".

На левом берегу предпринимаются срочные карантинные меры. По сообщению приднестровского МВД, движение через КПП "Бендеры – Варница" полностью перекрыто. На пункте пропуска дежурят усиленные наряды милиции.

"Автобус №7, который с сегодняшнего утра должен был курсировать по маршруту Липканы (КПП) – Северный (г. Бендеры) с остановкой в Варнице, был в срочном порядке снят с линии", - сказано в сообщении.

Коронавирус привезли с экскурсии на Украину

У шестерых человек, отправившихся на экскурсию на Украину, было подтверждено наличие коронавируса нового типа. Об этом заявила в субботу на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"Вы уже знаете, что была организована экскурсия на Украину. Речь о двух автобусах, где были 35 человек. В настоящее время уже шестеро побывавших на этой экскурсии заражены COVID-19", - сказала министр.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 66 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрирован и случай выздоровления от COVID-19.

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