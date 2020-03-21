В Гагаузии в самоизоляции находятся 770 человек

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. В Гагаузской автономии в режиме самоизоляции находятся 770 человек. Об этом сообщил в субботу начальник Управления полиции Гагаузии Олег Чеботарь на брифинге региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

За соблюдением карантина следят семейные врачи и сотрудники полиции.

Начальник управления здравоохранения Гагаузии Светлана Дулева призвала жителей автономии, которые возвращаются из-за рубежа, строго соблюдать противоэпидемические меры.

Она напомнила, что недопустимо, когда обязанные соблюдать карантин люди принимают друзей, посещают монастыри, приглашают гостей на семейные праздники.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 66 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрирован и случай выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK