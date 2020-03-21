Игорь Додон поздравил Сергея Лаврова с юбилеем

Сергей Лавров руководит МИДом дольше всех в истории современной России и является одним из долгожителей правительства РФ.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 70-летием.

"Эта знаменательная дата – отличный повод дать высокую оценку почти 16 годам работы господина Лаврова на посту руководителя российского внешнеполитического ведомства", - написал Додон в поздравительном послании по случаю юбилея".

Глава государства отметил значительный личный вклад Сергея Лаврова в развитие молдавско-российского стратегического партнерства.

Биография Сергея Лаврова

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года.

В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР. Начал свою деятельность в 1972 году в посольстве СССР в Шри-Ланке. На протяжении своей трудовой биографии занимал ответственные посты в структурах МИД СССР и Российской Федерации.

9 марта 2004 года Сергей Лавров был назначен министром иностранных дел РФ. Переназначался на этот пост в мае 2004 года, сентябре 2007 года, в мае 2008 года, в мае 2012 года, в мае 2018 года. С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра иностранных дел Российской Федерации.

21 января 2020 года вновь назначен министром иностранных дел РФ.

Сергей Лавров руководит МИДом дольше всех в истории современной России и является одним из долгожителей правительства России в целом. Заслуженный работник дипломатической службы РФ (2004).

Владеет английским, французским и сингальским языками. Награжден орденом Почета (1996), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1998), III (2005), II (2010) и I (2015) степеней, орденом преподобного Сергия Радонежского I степени (2015), удостоен наград иностранных государств.

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