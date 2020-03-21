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Fake news

Fals от Stopfals

© CC0 / pixabay / pixel2013
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200321/29613520/fals-ot-stopfals.html

Пандемия коронавируса не прошла мимо сайта Stopfals.md, ведущего в Молдове борьбу с фейковыми новостями. На страницах онлайн-бюллетеня появилась подборка вебсайтов, распространяющих ложные и панические слухи о COVID-19.

Это исследование, вообще, выглядит удивительно. Трудно сказать, сколько долгих часов пришлось потратить авторам "Stopfals", чтобы отыскать в закоулках интернета ряд унылых и никому не известных вебстраниц — без "Stopfals" о них никто бы никогда и не узнал. Теперь авторы фейков должны борцам с фейками за бесплатную рекламу.

В число могучих источников "фейковых новостей", перечисленных изданием "Stopfals" вошел, например, анонимный блог с красноречивым и (просим прощения у наших читателей, но из песни слова не выкинешь) нецензурным названием "Fuck Știri" ("..... новости"). То есть, "Stopfals", в результате гигантской и самоотверженной работы, выявил и уличил в публикации "fake news" блог, не скрывающий, что публикует бредовые тексты ради кликов.

Однако даже не это привлекло наше внимание. Длинный текст, который, несомненно, станет украшением ежеквартального отчета о расходовании гранта, "Stopfals" иллюстрировал фотоснимком из студии Sputnik Молдова, где запечатлен ни в чем не повинный экс-министр образования Корнелиу Попович.

Публикация на сайте Stopfals.md
© Photo : Stop Fals
Публикация на сайте Stopfals.md

Неизвестно, чему обязан Sputnik Молдова появлением принадлежащего нам фотоснимка и нашего бренда на страницах публикации "Stopfals", повествующей о фейках, связанных с коронавирусной инфекцией — тем более что в тексте о Sputnik Молдова нет ни одного упоминания, не говоря уже об уважаемом Корнелиу Поповиче.

Нам хотелось бы думать, что причиной этого безобразия стали вещи технического порядка. Например, безграмотность бильд-редактора "Stopfals", или халатность руководителя, которому глубоко "до лампочки", что там публикуется на страницах возглавляемого им сайта. Или некомпетентность юристов издания, не подозревающих, что за такие вещи — среди которых блистают "нарушение копирайта" и "намеренная дискредитация" — можно и повестку в суд получить.

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© Sputnik / Valery Melnikov
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Однако у нас создается впечатление, что сделано это было намеренно. "Stopfals" был создан в рамках битвы с "российской пропагандой", бушующей в интернете (и в бюджете США) еще с президентских выборов 2016 года. Работу этого сайта, не скупясь, оплачивают многочисленные организации и фонды с глубоко гражданственными названиями — из средств американских налогоплательщиков, о чем несчастные налогоплательщики вряд даже ли подозревают.

"Не скупясь" — это мы не сами придумали. "Stopfals" так и пишет. "Сайт stopfals.md был создан благодаря щедрой помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID)", — говорится на странице издания.

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То есть, проблема точно не в деньгах. Главная трудность в битве с фейковыми политическими новостями в Молдове другая (если придерживаться рамок термина "fake news", а не заниматься отсебятиной). Та же самая, что возникла в свое время у борцов с "российскими танками" — их нет. Поэтому в отчет идет, что попало — в том числе и фотография Sputnik Молдова, прилепленная к бесполезному отчету о "фейках" про коронавирус.

Скудна и бесплодна нива борьбы с российской пропагандой в Молдове. Но деньги-то уже выделены. Поэтому борьбу приходится имитировать. И если бы зарубежные авторы многостраничных исследований о "fake news" ознакомились с тем, как широко интерпретируют это понятие в Молдове, то взялись бы за голову. И произнесли бы что-нибудь, созвучное названию фейкового блога, упомянутого чуть выше.

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Теги:
удивительное, фейк-новости


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