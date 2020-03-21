Спецрейсами "Аэрофлота" граждан РФ доставляют из Молдовы в Москву

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Вечером в субботу в аэропорт Кишинева прибывает первый спецрейс "Аэрофлота". Самолет доставит домой граждан России, которые не смогли вернуться домой после того, как границы Молдовы были закрыты из-за распространения коронавируса.
На борт попали граждане РФ, которые ожидали прибытия рейса в Кишинев в международном аэропорту. В здании аэропорта сотрудники посольства РФ в Молдове координировали работу по отправке пассажиров спецрейса.
"Организуем возвращение граждан РФ максимально оперативно"
"В результате многочисленных обращений граждан России, оказавшихся в Республике Молдова фактически заблокированными в результате мер, предпринятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, посольство Российской Федерации в Республике Молдова в тесной координации с молдавской стороной, органами власти Молдовы предпринимают усилия по возвращению наших сограждан в Россию", — сообщил журналистам в аэропорту Кишинева пресс-секретарь посольства России в Молдове Анатолий Лошаков.
Все желающие граждане России смогут вернуться домой
Посольством России был проделан огромный объем работы по организации вывоза граждан РФ, которые вынужденно попали в трудную ситуацию, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Кишиневе Виталий Богданов.
"Буквально в течение суток была оперативно проведена необходимая работа, принимались и учитывались анкеты. Мы постоянно находились на связи с кризисным штабом в Москве, с авиаперевозчиками", - отметил он.
Пассажиры спецрейса благодарны за помощь
По данным посольства РФ, на сегодняшний день анкеты для регистрации о необходимости выезда на территорию России подали более 600 человек.
"На сегодняшних двух бортах работа не закончится, все желающие получат возможность вернуться домой", — подчеркнул Богданов.
Пассажиры спецрейса в аэропорту Кишинева не скрывали своей радости по поводу скорого возвращения в Россию и высоко оценили работу всех задействованных структур по организации спецрейсов.
"Замечательно, спасибо огромное", "Оперативно. Молодцы", "Очень рада. Я благодарна России, что нас забрали", — говорили пассажиры, отправляясь на посадку.
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