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Лабораторное тестирование

В Молдове 14 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (206)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200321/29614616/v-moldove-14-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Из общего количества новых случаев заражения COVID-19 в 11 эпизодах инфекция была передана внутри страны.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. В субботу в Молдове были проверены 111 тестов на коронавирусную инфекцию, в 14 случая подтверждено наличие коронавируса нового типа. Об этом заявила в субботу на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"В результате у нас 14 зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом нового типа", - сказала глава Минздрава.

По ее словам, из них в 11 случаях инфекция была передана внутри страны, случаев ввоза — три, из Украины и Франции.

Таким образом, общее число инфицированных выросло до 80.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 80 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрирован и случай выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (206)

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