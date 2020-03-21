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Общежитие Технического университета Молдовы

У 22 студентов из закрытого на карантин общежития подозревают COVID-19

© Sputnik / Ciobanu Victor
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (206)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200321/29614719/u-22-studentov-iz-zakrytogo-na-karantin-obschezhitiya-obnaruzhen-covid-19.html

Все учащиеся, у которых проявились симптомы, характерные для коронавирусной инфекции, госпитализированы в клиническую больницу министерства здравоохранения.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 22 студента, которые находились в общежитии Технического университета в Кишиневе, который закрыли на карантин после того, как у одной из студенток выявили коронавирус нового типа.

Все они помещены в клиническую больницу Минздрава, сообщила Sputnik пресс-секретарь ведомства Кристина Стратулат.

Общежитие Технического университета закрыто на карантин
© Sputnik / Ciobanu Victor
Что происходит в общежитии, закрытом на карантин в Кишиневе

Вечером в пятницу были госпитализированы 20 студентов с повышенной температурой, еще двое отправлены в больницу в субботу. Состояние их здоровья среднее.

Стратулат сообщила, что результаты лабораторных исследований для них еще не готовы.

Ранее министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну выразила возмущение тем фактом, что ответственные лица, принимающие решения о порядке деятельности учебных заведений, игнорировали решение Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью о прекращении образовательного процесса на всех уровнях в период вспышки COVID-19.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 80 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (206)

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