Из-за подтвержденных случаев COVID-19 в Приднестровье ужесточат контроль

Оба зараженных закрыты в специальном карантинном центре, расположенном в Слободзее – городе центральной части Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 21 мар – Sputnik. В Приднестровье зарегистрировано два заболевших коронавирусом. Это женщина из Бендер (60 лет) и мужчина из Рыбницы (37 лет).

"Женщина из Бендер, кроме того, что ездила в монастырь в Штефан-Водэ, еще перемещалась в одной маршрутке с жителями Варницы, которые возвращались из Украины", - рассказал корреспонденту Sputnik глава МВД Руслан Мова.

С симптомами коронавируса обоих поместили в карантинный центр в Слободзее еще в пятницу. Утром 21 марта послали тесты в Кишинев, и вечером стало известно о положительных результатах.

В связи с изменившейся ситуацией и выявленными случаями заражения коронавирусом нового типа приднестровские власти намерены ужесточить карантинный контроль.

"Все выезды-въезды в больницу перекрыты, никого и никуда не пускают. Также перекрыто движение через молдавское село Варница в район Северный, который находится в нашем подчинении. Мы организуем специальную доставку туда всех необходимых продуктов и средств", - подчеркнул Мова.

Как сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья, по состоянию на семь часов вечера 21 марта в инфекционном отделении Слободзейской районной больницы в изоляции, в отдельных боксах, находятся девять человек. Шестеро из них с подозрением на коронавирус были доставлены в субботу.

В их числе несколько тираспольчан: 29-летний мужчина вернулся 9 марта из России. Девушка 2003 года рождения гостила у родственников в Новых Аненах, на днях приехала домой. Шестнадцатого марта из Израиля прилетела 26-летняя жительница Тирасполя. У всех проявились первоначальные симптомы заболевания. У пациентов взяты биопробы для исследования, результаты будут известны позже.

Недомогание почувствовала и 61-летняя тираспольчанка, которая в конце февраля была на правом берегу в гостях у сестры, вернувшейся из Италии. Несмотря на то, что уже прошло достаточно много времени для проявления инфекции, она также была взята врачами под наблюдение в условиях стационара. Лабораторные исследования не подтвердили у пациентки коронавирус.

С 22 марта домашний карантин будет отменен для пяти приднестровцев. Две недели назад они прилетели из Италии на самолете, на борту которого находилась больная гражданка Молдовы. Ни у одного из наблюдаемых симптомы коронавируса не проявились.

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