Из-за подтвержденных случаев COVID-19 в Приднестровье ужесточат контроль

ТИРАСПОЛЬ, 21 мар – Sputnik. В Приднестровье зарегистрировано два заболевших коронавирусом. Это женщина из Бендер (60 лет) и мужчина из Рыбницы (37 лет).
"Женщина из Бендер, кроме того, что ездила в монастырь в Штефан-Водэ, еще перемещалась в одной маршрутке с жителями Варницы, которые возвращались из Украины", - рассказал корреспонденту Sputnik глава МВД Руслан Мова.
В связи с изменившейся ситуацией и выявленными случаями заражения коронавирусом нового типа приднестровские власти намерены ужесточить карантинный контроль.
"Все выезды-въезды в больницу перекрыты, никого и никуда не пускают. Также перекрыто движение через молдавское село Варница в район Северный, который находится в нашем подчинении. Мы организуем специальную доставку туда всех необходимых продуктов и средств", - подчеркнул Мова.
В их числе несколько тираспольчан: 29-летний мужчина вернулся 9 марта из России. Девушка 2003 года рождения гостила у родственников в Новых Аненах, на днях приехала домой. Шестнадцатого марта из Израиля прилетела 26-летняя жительница Тирасполя. У всех проявились первоначальные симптомы заболевания. У пациентов взяты биопробы для исследования, результаты будут известны позже.
Недомогание почувствовала и 61-летняя тираспольчанка, которая в конце февраля была на правом берегу в гостях у сестры, вернувшейся из Италии. Несмотря на то, что уже прошло достаточно много времени для проявления инфекции, она также была взята врачами под наблюдение в условиях стационара. Лабораторные исследования не подтвердили у пациентки коронавирус.
С 22 марта домашний карантин будет отменен для пяти приднестровцев. Две недели назад они прилетели из Италии на самолете, на борту которого находилась больная гражданка Молдовы. Ни у одного из наблюдаемых симптомы коронавируса не проявились.
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