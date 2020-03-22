Чем обернутся для Молдовы бесснежная зима и заморозки весной

Молдавские агрометеорологи рассказали, как пережили теплую и бесснежную зиму озимые, плодовые сады, а также в каком состоянии находятся почва.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. В этом году зима в Молдове оказалась аномально теплой. Руководитель Центра агрометеорологического мониторинга Госгидрометеослужбы республики Татьяна Миронова рассказала в комментарии Sputnik Молдова, в каком сейчас состоянии находится почва, посевы и сады.

"Под озимыми культурами по фактическому запасу влаги у нас такие данные: в пахотном слое (0,20 сантиметра) на большей части они хорошие - 25-45 миллиметров. Это 75-145% нормы. Но местами в южных районах они низкие - 10-20 миллиметров", - сказала эксперт.

По ее словам, в метровом слое ситуация такова: на севере страны можно говорить о том, что состояние удовлетворительное - 75-120 миллиметров.

"В южном регионе (на большей части районов) ситуация несколько хуже – это порядка 50-80 миллиметров в метровом слое. И лишь местами по территории (крайний серверный и южный регионы) запасы влаги в пределах нормы и чуть выше нее - порядка 140-175 миллиметров", - отметила собеседница.

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Что касается запасов влаги под плодовыми деревьями и виноградом, то, как отметила специалист, под многолетними культурами они, в основном, ниже нормы и составляют 60-110 миллиметров. "Это где-то 50-70% нормы. Надо учитывать, что мы брали образцы еще 9 марта, а там тоже местами отмечались осадки. То есть осадки, которые сейчас идут все равно пополняют почву", - сказала Миронова.

Запас влаги в слое почвы, где начинают рост яровые культуры, довольно неплохие. "Все, что ниже, идет с дефицитом. Но будем надеяться, что все-таки еще будут осадки", - добавила эксперт.

Подытоживая наблюдения агрометеорологов, специалист отметила, что для озимых культур, для зерновых культур условия все-таки удовлетворительные. Многолетние культуры только начали вегетировать. И, если озимые все-таки растут и расходуют влагу, то у плодовых только происходит набухание, распускание почек.

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"Развитие идет раньше на три недели, чем обычно. Однако это для нас не редкость. У нас в принципе зачастую в марте уже даже цветение многолетних культур бывает - ранних сортов абрикоса, персиков и черешни. Но там, да, ощущается дефицит в метровом слое", - пояснила Миронова.

По ее словам, за историю наблюдений были года с еще более слабой влагой в почве.

"Сейчас в первой декаде марта более-менее осадки у нас были. Получается на 60% территории уже около нормы выпало осадков. Допустим, норма небольшая, но все равно у нас начало марта не засушливое. Все-таки будем надеяться, что осадки будут идти и постепенно пополнят тот дефицит влаги, который у нас наблюдается особенно в тех слоях, которые ближе метровому", -заключила специалист.

Что касается заморозков, то, как отметила эксперт, массового цветения в садах пока нет. "Имею ввиду именно сады, а не отдельные растения, которые растут где-то в городе, в каких-то микроклиматических условиях, и они действительно уже начинают цвести, или дикорастущие, или ранние (сорт абрикоса Жердель). Они уже начали цвести. Основная масса плодовых культур только находится в процессе набухания почек. Пока, будем надеяться, что они еще в такой стадии развития, когда не так подвержены заморозкам, как если бы они цвели. У нас более подвержены заморозкам те культуры, у которых уже формируются завези", - заключила Миронова.

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