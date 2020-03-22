Сколько пациентов смогут лечить в едином карантинном центре Приднестровья

О наличии лекарств для лечения COVID-19 на совещании с приднестровским лидером рассказала руководитель единого центра, где размещаются все граждане с симптомами заболевания.

ТИРАСПОЛЬ, 22 мар – Sputnik. В случае распространения COVID-19 в Приднестровье обеспечить лечением готовы 300 человек. Об этом сказала замминистра здравоохранения Приднестровья Кристина Албул, которая назначена руководителем единого карантинного центра в Слободзее.

"Лекарственные средства, которые признают способными бороться с коронавирусом, есть в наличии. Серьезный минус – побочные эффекты и противопоказания в приеме лицам, страдающим некоторыми заболеваниями", - отметила она.

На данный момент в Приднестровье выявлено двое заболевших коронавирусом. Оба заболели после пребывания на правом берегу Днестра и размещены в единый центр, который образован на базе Слободзейской районной больницы. Там же находятся и остальные приднестровцы, у которых обнаружены подозрительные признаки заболевания COVID-19. Их анализы направлены на исследование в лабораторию Кишинева.

С 22 марта домашний карантин отменен для пяти приднестровцев. Две недели назад они прилетели из Италии на самолете, на борту которого находилась больная гражданка Молдовы. Ни у одного из наблюдаемых симптомы коронавируса не проявились.

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