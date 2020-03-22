11:48 22 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.88
  • RUB0.22
  • RON3.97
  • UAH0.64
Поиск
Анализы крови

Сколько пациентов смогут лечить в едином карантинном центре Приднестровья

© AP Photo / Jens Meyer
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (209)
67 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200322/29602179.html

О наличии лекарств для лечения COVID-19 на совещании с приднестровским лидером рассказала руководитель единого центра, где размещаются все граждане с симптомами заболевания.

ТИРАСПОЛЬ, 22 мар – Sputnik. В случае распространения COVID-19 в Приднестровье обеспечить лечением готовы 300 человек. Об этом сказала замминистра здравоохранения Приднестровья Кристина Албул, которая назначена руководителем единого карантинного центра в Слободзее.

"Лекарственные средства, которые признают способными бороться с коронавирусом, есть в наличии. Серьезный минус – побочные эффекты и противопоказания в приеме лицам, страдающим некоторыми заболеваниями", - отметила она.

Медицинский работник показывает упакованный мазок из носоглотки для тестирования
© AP Photo / Wilfredo Lee
Из-за подтвержденных случаев COVID-19 в Приднестровье ужесточат контроль
На данный момент в Приднестровье выявлено двое заболевших коронавирусом. Оба заболели после пребывания на правом берегу Днестра и размещены в единый центр, который образован на базе Слободзейской районной больницы. Там же находятся и остальные приднестровцы, у которых обнаружены подозрительные признаки заболевания COVID-19. Их анализы направлены на исследование в лабораторию Кишинева.

С 22 марта домашний карантин отменен для пяти приднестровцев. Две недели назад они прилетели из Италии на самолете, на борту которого находилась больная гражданка Молдовы. Ни у одного из наблюдаемых симптомы коронавируса не проявились.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (209)

По теме

Нет – коронавирусу, да - учебе: видео-флешмоб рыбницких школьников - видео
Красносельский: зерна в Приднестровье хватит на два года
Теги:
пациенты, карантин, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Медицинский работник в маске с обращением к гражданам Noi muncim, voi stați acasă!
Полицейские, пожарные и медики обратились к гражданам: "Оставайтесь дома!"
Путь домой из-за COVID-19: как граждан доставляют в Москву и Кишинев
Путь домой из-за COVID-19: как граждан доставляют в Москву и Кишинев
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться