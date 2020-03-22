Сколько пациентов смогут лечить в едином карантинном центре Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 22 мар – Sputnik. В случае распространения COVID-19 в Приднестровье обеспечить лечением готовы 300 человек. Об этом сказала замминистра здравоохранения Приднестровья Кристина Албул, которая назначена руководителем единого карантинного центра в Слободзее.
"Лекарственные средства, которые признают способными бороться с коронавирусом, есть в наличии. Серьезный минус – побочные эффекты и противопоказания в приеме лицам, страдающим некоторыми заболеваниями", - отметила она.
С 22 марта домашний карантин отменен для пяти приднестровцев. Две недели назад они прилетели из Италии на самолете, на борту которого находилась больная гражданка Молдовы. Ни у одного из наблюдаемых симптомы коронавируса не проявились.
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