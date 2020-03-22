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Румыния контрольно пропускной пункт

Приднестровцам, оказавшимся за пределами региона, помогут

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200322/29607083/pridnestrovtsam-okazavshimsya-za-predelami-regiona-pomogut.html

Такое заявление выпустила на официальном сайте пресс-служба внешнеполитического ведомства Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 22 мар – Sputnik. Внешнеполитическое ведомство приднестровского региона сообщило на своем сайте о том, что готово оказать помочь приднестровцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в связи с невозможностью покинуть иностранные государства в силу известных причин - введения ограничительных мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

"Министерством иностранных дел предпринимаются усилия, направленные на оказание помощи гражданам Приднестровья, оказавшимся в сложной ситуации за пределами страны", - отметили в ведомстве.

© Sputnik / Irina Leahova
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В МИДе напомнили о том, что из-за коронавируса во многих государствах Европы, в том числе соседних, приостановлено воздушное, железнодорожное и транспортное сообщение, а также ограничена работа контрольно-пропускных пунктов.

В случае необходимости оказания содействия в возвращении в Приднестровья, ведомство предлагает заполнить анкету, размещенную на официальном сайте, и направить ее на электронный адрес: office@mid.gospmr.org.

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Теги:
карантин, Приднестровье


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