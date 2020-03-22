Как волонтеры в Приднестровье помогают тем, кто в группе риска из-за COVID-19

В дни, когда введено чрезвычайное положение и когда большинство междугородних перевозок запрещено, особенно важно, что волонтерское движение активизировалось в разных районах.

ТИРАСПОЛЬ, 22 мар – Sputnik. Молодые люди-волонтеры в разных районах Приднестровья активизировались, чтобы помочь тем, кто находится в зоне повышенного риска – одиноким или больным людям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, а также гражданам, находящимся в карантине. Они готовы бесплатно помочь в доставке продуктов, лекарств и прочих предметов первой необходимости на дом.

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Вот и жители города Григориополя Карина Криминецкая и Евгений Иванов совместно с МВД Приднестровья организовали волонтерское движение. Они обратились к жителям города на сайте местной администрации.

"Мы молоды и здоровы, мы не находимся в такой опасности, как пожилые люди. Поэтому мы приняли решение собирать составленные вами списки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, совершать покупки, согласно этим спискам, в продуктовых магазинах, аптеках и привозить вам домой", - написали они.

По их словам, такие меры позволят не посещать тем, кто среди первых подвержен угрозе заражения и особенно сейчас нуждается в заботе, места, где риск заболеть очень высок.

Волонтеры работают в сопровождении сотрудника Григориопольского РОВД, поддержку им оказывает также районная администрация.

В субботу стало известно о том, что 60-летняя жительница Бендер и 37-летний житель Рыбницы сдали положительные тесты на наличие коронавируса нового типа.

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