Как волонтеры в Приднестровье помогают тем, кто в группе риска из-за COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 22 мар – Sputnik. Молодые люди-волонтеры в разных районах Приднестровья активизировались, чтобы помочь тем, кто находится в зоне повышенного риска – одиноким или больным людям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, а также гражданам, находящимся в карантине. Они готовы бесплатно помочь в доставке продуктов, лекарств и прочих предметов первой необходимости на дом.
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Вот и жители города Григориополя Карина Криминецкая и Евгений Иванов совместно с МВД Приднестровья организовали волонтерское движение. Они обратились к жителям города на сайте местной администрации.
"Мы молоды и здоровы, мы не находимся в такой опасности, как пожилые люди. Поэтому мы приняли решение собирать составленные вами списки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, совершать покупки, согласно этим спискам, в продуктовых магазинах, аптеках и привозить вам домой", - написали они.
Волонтеры работают в сопровождении сотрудника Григориопольского РОВД, поддержку им оказывает также районная администрация.
В субботу стало известно о том, что 60-летняя жительница Бендер и 37-летний житель Рыбницы сдали положительные тесты на наличие коронавируса нового типа.
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