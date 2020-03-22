11:52 22 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.88
  • RUB0.22
  • RON3.97
  • UAH0.64
Поиск
Супермаркет

Как волонтеры в Приднестровье помогают тем, кто в группе риска из-за COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (209)
89 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200322/29607708/kak-volontery-v-pridnestrove-pomogayut-tem-kto-v-gruppe-riska-iz-za-covid-19.html

В дни, когда введено чрезвычайное положение и когда большинство междугородних перевозок запрещено, особенно важно, что волонтерское движение активизировалось в разных районах.

ТИРАСПОЛЬ, 22 мар – Sputnik. Молодые люди-волонтеры в разных районах Приднестровья активизировались, чтобы помочь тем, кто находится в зоне повышенного риска – одиноким или больным людям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, а также гражданам, находящимся в карантине. Они готовы бесплатно помочь в доставке продуктов, лекарств и прочих предметов первой необходимости на дом.

Из-за подтвержденных случаев COVID-19 в Приднестровье ужесточат контроль>>>

Вот и жители города Григориополя Карина Криминецкая и Евгений Иванов совместно с МВД Приднестровья организовали волонтерское движение. Они обратились к жителям города на сайте местной администрации.

"Мы молоды и здоровы, мы не находимся в такой опасности, как пожилые люди. Поэтому мы приняли решение собирать составленные вами списки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, совершать покупки, согласно этим спискам, в продуктовых магазинах, аптеках и привозить вам домой", - написали они.

Пустая классная комната в начальной школе
© AFP 2019 / ROB ENGELAAR
Нет – коронавирусу, да - учебе: видео-флешмоб рыбницких школьников - видео
По их словам, такие меры позволят не посещать тем, кто среди первых подвержен угрозе заражения и особенно сейчас нуждается в заботе, места, где риск заболеть очень высок.

Волонтеры работают в сопровождении сотрудника Григориопольского РОВД, поддержку им оказывает также районная администрация.

В субботу стало известно о том, что 60-летняя жительница Бендер и 37-летний житель Рыбницы сдали положительные тесты на наличие коронавируса нового типа.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (209)

По теме

Грозит ли Приднестровью продовольственный кризис из-за карантина
Красносельский: зерна в Приднестровье хватит на два года
На горячую линию по коронавирусу в Приднестровье можно звонить со всего мира
Теги:
зона риска, группа риска, риск, волонтеры, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Медицинский работник в маске с обращением к гражданам Noi muncim, voi stați acasă!
Полицейские, пожарные и медики обратились к гражданам: "Оставайтесь дома!"
Путь домой из-за COVID-19: как граждан доставляют в Москву и Кишинев
Путь домой из-за COVID-19: как граждан доставляют в Москву и Кишинев
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться