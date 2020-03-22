Заявление Минздрава: как изменилась ситуация с коронавирусом

Медики проверили в Молдове 670 человек, в отношении которых появились подозрения о заражении COVID-19.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. К утру воскресенья в Молдове зарегистрированы 80 случаев заболевания коронавирусом нового типа, заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"Всего были проверены 670 человек", - пояснила глава Минздрава.

Как уточнила министр, большинство пациентов находятся в больнице Тома Чорбэ — 67 человек. Шестеро из них — в тяжелом состоянии, четверо — в удовлетворительном, у остальных зарегистрирована средняя динамика.

В Республиканской клинической больнице - двое инфицированных коронавирусом, состояние одного из пациентов тяжелое.

В инфекционную детскую больницу госпитализированы 8 детей.

Из общего числа инфицированных всего 34 случая ввоза инфекции из-за рубежа — из Италии, Франции, Великобритании, Швеции, Чехии, Украины и России.

Больше всего случаев местной передачи COVID-19 зарегистрировано в Кишиневе — 21 человек. В Хынчештах 14 подобных случаев, в Сынджерей, Яловенах и Штефан-Водэ и в приднестровском регионе — по 2, в Сороках, Кантемире и Оргееве — по 1 случаю.

Также министр сообщила, что состояние здоровья беременной женщины, инфицированной коронавирусом, удовлетворительное, и риска для развития плода нет.

Коронавирус в Молдове

Говоря о работе правоохранительных структур, Думбрэвяну заявила, что за минувшие сутки, по информации МВД, были наказаны штрафом за нарушение режима самоизоляции и несоблюдение требований противоэпидемических мер 24 человека, 19 юридических лиц и 23 автотранспортных перевозчика.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 80 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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