За сутки в Молдову въехали более 1200 человек

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. За последние 24 часа границы Молдовы пересекли 2 тысячи 356 человек, из которых на въезде в страну — тысяча 252 человека.
Самый оживленный наземный трафик отмечен на молдавско-румынской границе (719 человек), границу с Украиной пересекли 429 человек.
Все прибывающие в Молдову заполнили эпидемиологические анкеты и были предупреждены об ответственности за указание неверных данных, сообщает Пограничная полиция.
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