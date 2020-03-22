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Координационный центр Пограничной полиции

За сутки в Молдову въехали более 1200 человек

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200322/29618081/za-sutki-v-moldovu-vyekhali-bolee-1200-chelovek.html

Воздушные границы страны чартерными рейсами пересекли более ста человек, сообщает Пограничная полиция.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. За последние 24 часа границы Молдовы пересекли 2 тысячи 356 человек, из которых на въезде в страну — тысяча 252 человека.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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На воздушных границах Молдовы зафиксировано 104 пересечения, речь идет о чартерных рейсах, которые осуществляются из международного аэропорта Кишинева.

Самый оживленный наземный трафик отмечен на молдавско-румынской границе (719 человек), границу с Украиной пересекли 429 человек.

Все прибывающие в Молдову заполнили эпидемиологические анкеты и были предупреждены об ответственности за указание неверных данных, сообщает Пограничная полиция.

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Теги:
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