Еще одно село в Молдове собираются закрыть на карантин

Эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается день ото дня, власти вводят новые меры для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Решение направить центральным властям запрос о вводе карантина в селе Похорничень приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Оргеевского района.

На заседании комиссии была рассмотрена ситуация, создавшаяся в селе, где живет человек с положительным результатом на COVID-19.

Проведенное эпидемиологическое исследование показало, что человек, инфицированный коронавирусом, который недавно прибыл из очага эпидемии, не соблюдает режим самоизоляции дома.

Команда первичной медицинской помощи, семейный врач и медработники определяют лиц, с которыми контактировал зараженный человек.

В то же время медицинский персонал Оргеевской районной больницы будет уделять особое внимание пациентам, которые обращаются в отделение неотложной помощи в населенных пунктах Похорничень, Пятра и Фурчень (коммуна Иванча).

Карантин

На въезде в село Похорничень вместе с полицией будут созданы четыре информационных пункта. Руководители учреждений, где трудятся жители села, проинформируют сотрудников о необходимости изолировать себя дома и по телефону сообщить семейному врачу в случае появления симптомов болезни.

Нарушителя, инфицированного коронавирусом, комиссия предложила привлечь к ответственности согласно законодательству.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 80 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK