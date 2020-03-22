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Медицинский работник

Минздрав призывает прессу и граждан уважать частную жизнь медиков

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200322/29619267/minzdrav-prizval-pressu-uvazhat-chastnuyu-zhizn-medikov.html

Министерство предприняло специальное заявление о необходимости обеспечить врачам моральный комфорт и психологическую безопасность.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Защита медицинских работников является приоритетом во время эпидемии COVID-19. Об этом заявило в воскресенье министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Ведомство сообщает, что медицинский персонал в стратегических больницах, где лечат пациентов с COVID-19, обеспечен защитным оборудованием и проходит необходимое обучение.

Здание министерства здравоохранения
© Sputnik / Miroslav Rotari
Заявление Минздрава: как изменилась ситуация с коронавирусом

"Психоэмоциональное состояние медицинского персонала является важным элементом. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призывает масс-медиа уважать право на частную жизнь медиков. От их компетентности и готовности посвятить себя работе зависят сотни жизней", - говорится в заявлении министерства.

Ранее в молдавской прессе и в социальных сетях были опубликованы сообщения о заражении коронавирусом одного из врачей, которые лечат больных COVID-19.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 80 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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Теги:
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