Неоправданный рост цен: куда может пожаловаться потребитель

Некоторые торговцы необоснованно повысили цены на продукты питания в период ограничений, связанных с карантином из-за вспышки COVID-19 — эксперт рассказал, как с этим бороться.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. В Национальное агентство продовольственной безопасности и Национальное агентство общественного здоровья направлены запросы с просьбой проверить деятельность ряда экономических агентов, которые подозреваются в необоснованном повышение цен на продовольствие и продукты первой необходимости.

Об этом в радиостудии Sputnik Молдова рассказал представитель Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком Николае Олэрашу.

"Часть предприятий пытается извлечь выгоду из сложной ситуации, в которой оказались потребители. Государственные учреждения должны защищать людей и пресекать это злоупотребление со стороны торговцев. Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью установит дополнительные правила для ограничения некоторых цен", — заявил Олэрашу.

© Sputnik / Osmatesco Николае Олэрашу, представитель Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком, в студии Sputnik Молдова.

По его словам, только 17 марта в Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком поступило 40 звонков. Из них в 15 случаях потребители заявляли о повышении цен на некоторые продукты питания, а в семи других случаях они были возмущены отсутствием масок в аптеках или завышенной ценой на эти товары.

Олэрашу подчеркнул, что экономические агенты, которые спекулятивно повышают цены, рискуют быть оштрафованными на десять тысяч леев.

Президент перечислил, что ждет тех, кто завышает цены на продукты>>>

Представитель агентства по защите прав потребителей призвал уведомлять власти обо всех обнаруженных нарушениях, а также сообщать о проблемах по горячей линии (+373 22) 51 51 51.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK