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Супермаркет

Неоправданный рост цен: куда может пожаловаться потребитель

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200322/29619571/neopravdanniy-rost-tsen-kuda-mozhet-pozhalovatsya-potrebitel.html

Некоторые торговцы необоснованно повысили цены на продукты питания в период ограничений, связанных с карантином из-за вспышки COVID-19 — эксперт рассказал, как с этим бороться.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. В Национальное агентство продовольственной безопасности и Национальное агентство общественного здоровья направлены запросы с просьбой проверить деятельность ряда экономических агентов, которые подозреваются в необоснованном повышение цен на продовольствие и продукты первой необходимости.

Супермаркет
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом в радиостудии Sputnik Молдова рассказал представитель Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком Николае Олэрашу.

"Часть предприятий пытается извлечь выгоду из сложной ситуации, в которой оказались потребители. Государственные учреждения должны защищать людей и пресекать это злоупотребление со стороны торговцев. Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью установит дополнительные правила для ограничения некоторых цен", — заявил Олэрашу.

Nicolae Olărașu
© Sputnik / Osmatesco
Николае Олэрашу, представитель Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком, в студии Sputnik Молдова.

По его словам, только 17 марта в Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком поступило 40 звонков. Из них в 15 случаях потребители заявляли о повышении цен на некоторые продукты питания, а в семи других случаях они были возмущены отсутствием масок в аптеках или завышенной ценой на эти товары.

Олэрашу подчеркнул, что экономические агенты, которые спекулятивно повышают цены, рискуют быть оштрафованными на десять тысяч леев.

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Представитель агентства по защите прав потребителей призвал уведомлять власти обо всех обнаруженных нарушениях, а также сообщать о проблемах по горячей линии (+373 22) 51 51 51.

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