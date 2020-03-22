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Троллейбус в депо

Примар Кишинева сообщил, как будет ходить общественный транспорт по будням

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (212)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200322/29620307/primar-chisinau-soobschil-kak-budet-khodit-obschestvenniy-transport-po-budnyam.html

Опубликован график движения троллейбусов и автобусов в столице Молдовы. Теперь ограничения распространятся и на будние дни.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Начиная с понедельника, 23 марта, общественный транспорт в Кишиневе будет ходить лишь по нескольку часов по утрам и по вечерам. Об этом объявил примар столицы Ион Чебан в своей публикации в Facebook.

Так, движение общественного транспорта в Кишиневе, начиная с понедельника, будет осуществляться с 5.30 до 10.00 утра и с 16.00 до 20.00 вечера.

В остальные часы общественный транспорт ходить не будет.

"Что касается микроавтобусов, обратимся к ним, чтобы они соблюдали тот же режим в своей деятельности", - написал Чебан.

Градоначальник призвал жителей Кишинева, по возможности, оставаться дома и избегать поездок по стране, если это не обусловлено крайней необходимостью, а в случае выхода на улицу сохранять социальную дистанцию, не менее одного метра.

Троллейбус
© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 80 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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Теги:
кишинев, общественный транспорт


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