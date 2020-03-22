В Молдове подтверждены 14 новых случаев коронавирусной инфекции

Обновленные данные по заболеваемости COVID-19 в Молдове представили по итогам нового заседания под руководством президента.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. В воскресенье в Молдове были проверены 124 теста на коронавирусную инфекцию, в 14 случаях подтверждено наличие COVID-19. Соответствующие данные представлены на вечернем воскресном брифинге после заседания единого командного центра под руководством президента Игоря Додона.

Таким образом, всего подтверждены 94 случая заболевания COVID-19.

В четырех случаях инфекция была привезена в Молдову из-за границы — один инфицированный приехал из Италии, двое из Украины, а также впервые с момента кризиса зарегистрирован случай ввоза вируса из Румынии.

Остальные 10 случаев инфицирования произошли внутри Молдовы.

Большинство пациентов находятся в больнице имени Тома Чорбэ — 65 человек, из них 6 в тяжелом состоянии, у 55 состояние средней тяжести и у 4 человек — удовлетворительное.

Восемь детей проходят лечение в детской инфекционной больнице, в РКБ находятся два пациента, один из них в тяжелом состоянии.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 94 случая заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике также зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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