Штрафы за нарушение мер по борьбе с COVID-19 составили более миллиона леев

Штрафы применяются за несоблюдение мер, введенных властями по борьбе с эпидемией, ограничений на перевозку пассажиров, за неподчинение и агрессивное поведение в отношении сотрудников медицинской системы и другие нарушения.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. С момента ужесточения наказаний за несоблюдение мер по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 штрафы, наложенные на нарушителей, составили более 1,3 миллиона леев. Об этом сообщил в воскресенье в Facebook министр внутренних дел Молдовы Павел Войку.

По словам главы МВД, сотрудники Генерального инспектората полиции составили 66 протоколов о правонарушениях. Среди оштрафованных - 24 человека, 19 экономических агентов и 23 пассажирских перевозчика.

Штрафы применяются за несоблюдение мер, введенных властями по борьбе с эпидемией, ограничений на перевозку пассажиров, за неподчинение и агрессивное поведение в отношении сотрудников медицинской системы и другие нарушения.

"От имени команды МВД, сотрудников медицинской системы и всех тех, кто сейчас борется с пандемией, мы просим граждан Республики Молдова поддержать государственные учреждения, которые предпринимают максимум усилий", - написал Войку.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 94 случая заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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