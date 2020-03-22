Как пережить карантин: советы профессионалов

Один из самых действенных приемов - гимнастика. Она поможет держать тонусе нервную систему и мышечный каркас.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Справиться с тревогой, которую провоцирует всеобщая паника, найти себе занятие на карантине и не набрать лишний вес. Психолог и профессиональный фитнес-тренер дали несколько советов, как справиться с вызовами, которые возникли в связи с эпидемией корановируса.

Поможет дыхательная гимнастика

Дебаты, споры, бурные дискуссии на тему коронавируса лучше на время оставить: сложившуюся ситуацию они не изменят. Такого мнения придерживается психолог Анна Гаврилюк. Специалист считает, что нахождение на карантине можно пережить без стресса, если найти способы справиться со своей тревогой.

"Нужно признать, что тревога есть, и потихоньку начинать что-то делать: встать на беговую дорожку, сделать гимнастику, навести порядок в шкафу, поиграть с детьми. Либо человек утилизирует эту тревогу, либо она перейдет в агрессию и злость", - пояснила Гаврилюк.

Психолог отметила, что справиться с волнением поможет любая дыхательная гимнастика. Кроме того, можно включить метроном на 40 ударов в минуту и отбивать руками ритм. Это поспособствует на уровне телесной памяти тому, чтобы снять зажимы, пояснила специалист.

"Сев удобно в кресло, нужно положить руки на колени и под удары метронома отбивать ими ритм. Если вы будете это делать полторы-две минуты, внешний метроном уже не понадобится, потому что ритм вы освоите", - рассказала психолог.

После того, как человек справится с тревожным состоянием, ему будет легче найти новые решения и справиться с трудностями, возникшими из-за непредвиденных обстоятельств.

Пережить карантин и не поправиться

Сбросить лишний вес к лету, находясь на карантине, вполне реально, уверяет директор одного из столичных фитнес-клубов Алексей Перванчук. После распоряжения о закрытии всех спорт-клубов, он начал вести онлайн-тренировки, которые с каждым разом набирают популярность у интернет-аудитории.

"Чтобы начать тренироваться дома, не обязательно иметь специальное оборудование. Достаточно двух квадратных метров свободного пространства и желания тренироваться", - заявил Перванчук.

Эксперт также напомнил, что в панике люди скупили достаточно много продуктов, которые теперь будут активно есть. В таких условиях важно готовить здоровую пищу и соблюдать норму белков, жиров и углеводов. Для этого можно использовать мобильное приложение "калькулятор калорий".

"Те, кто хочет сбросить вес к лету, должны начать считать калории каждый день. К вечеру можно будет скорректировать рацион. Совет №2 - распределите прием пищи равномерно, чтобы самый обильный не пришелся на конец дня", - отметил собеседник.

Перванчук напомнил, что спортзалы в Молдове точно будут закрыты до начала апреля. В таких условиях очень важно сохранять двигательную активность - каждый день делать зарядку и, по возможности, присоединяться к онлайн-тренировкам.

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