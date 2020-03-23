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Молодые люди за компьютером.

Объявлена программа онлайн-курсов к сессии бакалавриата-2020 на неделю

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200323/29620215/obyavlena-programma-onlayn-kursov-k-sessii-bakalavriata-2020-na-nedelyu.html

Образовательный процесс в общеобразовательных, профессиональных и университетских учебных заведениях с присутствием учащихся в аудиториях приостановлен до 31 марта в соответствии с решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Технический университет Молдовы (UTM) объявил программу онлайн-курсов по подготовке к сессии бакалавриата-2020 на 23-27 марта.

В понедельник, 23 марта, состоится русскоязычный курс математики. В остальные дни недели пройдут курсы на государственном языке. Во вторник, 24 марта, — урок физики; в среду, 25 марта, — химия, в четверг, 26 марта, состоится математический урок, а в пятницу — информатика.

Все занятия начнутся в 11.00.

Образовательный процесс в общеобразовательных, профессиональных и университетских учебных заведениях с присутствием учащихся в аудиториях приостановлен до 31 марта в соответствии с решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 18 марта.

В период, когда образовательный процесс в учебных заведениях ограничен, обучение на всех уровнях организовано дистанционно с использованием информационных и коммуникационных технологий.

С этой целью министерство образования, культуры и исследований утвердило специальное положение. Также министерство заключило соглашение с общественным вещателем, компанией Teleradio-Moldova, которая предоставит эфирное время для трансляции образовательного контента, необходимого для подготовки учащихся 9 и 12 классов к выпускным экзаменам 2020 года.

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