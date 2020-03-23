12:08 23 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.25
  • USD17.97
  • RUB0.23
  • RON3.97
  • UAH0.65
Поиск
Здание министерства здравоохранения

В Минздраве представили обновленные данные по ситуации с коронавирусом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (219)
139410
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200323/29624407/minzdrav-obnovlennye-dannye-po-situatsii-s-koronavirusom.html

Большинство госпитализированных с коронавирусом нового типа пациентов продолжают находиться в больнице Тома Чорбэ.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. К утру понедельника в Молдове зарегистрированы 94 случая заболевания коронавирусом нового типа, заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"К настоящему моменту подтверждены 94 случая заболевания коронавирусом нового типа. Из них в 38 случаях речь идет об "импорте" - из Италии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Украины и России. На местном уровне зарегистрирована передача вируса в 54 эпизодах: в  Кишиневе - 24, в Хынчештах - 15, в Каушанах - 4, в Яловенах и Штефан-Водэ - по три, в Сынджерей - два, в Сороках, Кантемире и Новых Аненах - по одному случаю", - пояснила глава Минздрава.

Бутылка дезинфицирующего средства для рук. Архивное фото
© REUTERS / ANN WANG
Российские ученые разработали защищающие от коронавируса полимерные антисептики
Как уточнила министр, большинство пациентов находятся в больнице Тома Чорбэ — 80 человек. Из них 10 — в тяжелом состоянии, семеро — в удовлетворительном, у остальных зарегистрирована средняя динамика.

В инфекционную детскую больницу госпитализированы 8 детей. Их состояние средней степени тяжести.

В Республиканской клинической больнице - трое инфицированных коронавирусом, двое из них в тяжелом состоянии.

"У нас есть случаи заболевания и среди медработников, и пограничников", - сказала министр.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 94 случая заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (219)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Медицинский работник в маске с обращением к гражданам Noi muncim, voi stați acasă!
Полицейские, пожарные и медики обратились к гражданам: "Оставайтесь дома!"
В едином порыве - жители Молдовы аплодируют врачам, которые борются с COVID-19
Флешмоб: жители Молдовы аплодируют врачам, которые борются с COVID-19
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться