В Минздраве представили обновленные данные по ситуации с коронавирусом

Большинство госпитализированных с коронавирусом нового типа пациентов продолжают находиться в больнице Тома Чорбэ.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. К утру понедельника в Молдове зарегистрированы 94 случая заболевания коронавирусом нового типа, заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"К настоящему моменту подтверждены 94 случая заболевания коронавирусом нового типа. Из них в 38 случаях речь идет об "импорте" - из Италии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Украины и России. На местном уровне зарегистрирована передача вируса в 54 эпизодах: в Кишиневе - 24, в Хынчештах - 15, в Каушанах - 4, в Яловенах и Штефан-Водэ - по три, в Сынджерей - два, в Сороках, Кантемире и Новых Аненах - по одному случаю", - пояснила глава Минздрава.

Как уточнила министр, большинство пациентов находятся в больнице Тома Чорбэ — 80 человек. Из них 10 — в тяжелом состоянии, семеро — в удовлетворительном, у остальных зарегистрирована средняя динамика.

В инфекционную детскую больницу госпитализированы 8 детей. Их состояние средней степени тяжести.

В Республиканской клинической больнице - трое инфицированных коронавирусом, двое из них в тяжелом состоянии.

"У нас есть случаи заболевания и среди медработников, и пограничников", - сказала министр.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 94 случая заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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