Додон о COVID-19: внешняя помощь Молдове и как будут выплачивать пенсии

Глава республики рассказал о мерах, которые предпринимают власти в условиях чрезвычайного положения, объявленного в стране из-за коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в условиях чрезвычайного положения, объявленного в стране из-за коронавируса нового типа, республика получила помощь от Всемирной организации здравоохранения, а в конце недели получит поддержку от Китая и России. Об этом он сообщил журналистам в понедельник на брифинге по итогам встречи с премьером Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

"К настоящему моменту мы получили партии помощи от Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, во второй половине недели получим медпомощи от Китая. Также на этой неделе ожидаем поддержку в области медицины от Российской Федерации", - отметил Додон.

По его словам, на данный момент власти рассматривают возможность запуска со следующей недели ряда механизмов для того, чтобы не допустить формирования очередей на почтовых отделениях при получении пенсий.

"Речь идет о выплатах денег на карту, где это возможно, о создании специального кордона для тех, кто пришел получать пенсию, о формировании графика, чтобы все смогли забрать пенсию", - сказал президент.

Глава республики сообщил, что власти готовы при необходимости привлечь армию, но на данном этапе с обеспечением порядка на улицах страны справляются подразделения МВД.

"Но мы подготовили протоколы, если потребуется привлечь армию. На данном этапе это не требуется", - сказал Додон.

Он напомнил, что с понедельника, 23 марта, снимаются ограничения для ряда магазинов.

"Что касается образования. Процесс обучения приостановлен. Сейчас массивно переходим на онлайн-обучение", - добавил президент.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 94 случая заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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