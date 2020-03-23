Рост цен и чрезвычайное положение из-за COVID-19: что заявили в налоговой

В Налоговой службе отметили, что экономические агенты предупреждены об обязанности соблюдать положения постановления правительства о ценах на продажу социально значимых товаров.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Государственная налоговая служба Молдовы продолжит следить за корректностью формирования цен на товары социального значения. Такое заявление в ведомстве сделали после многочисленных жалоб на незаконное повышение цен.

"Экономические агенты предупреждены об обязанности соблюдать положения постановления правительства №774 от 20 июня 2016 года о ценах на продажу социально значимых товаров", - отметили в Налоговой.

Согласно закону о предпринимательстве и предприятиях, доходы, незаконно полученные хозяйствующими субъектами вследствие завышения себестоимости, рентабельности, торговой надбавки, объема строительных работ, тарифов на оказанные услуги и несоблюдения тем самым нормативных актов, регулирующих формирование и применение цен, а также штрафы, налагаемые в размере, равном этим доходам, взыскиваются в государственный бюджет.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что те экономические агенты, которые продолжат спекулировать на ценах на продукты питания, будут наказаны. По его словам, нет никаких предпосылок для повышения цен. Глава республики отметил, что с точки зрения внутренних резервов, проблем продовольственной безопасности нет. Как подчеркнул Додон, необходимо прекратить спекулировать, в противном случае власти будут вынуждены ввести четкий лимит на цены на некоторые продукты первой необходимости.

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