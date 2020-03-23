12:08 23 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.25
  • USD17.97
  • RUB0.23
  • RON3.97
  • UAH0.65
Поиск
Работа за компьютером

Как подготовиться к экзаменам онлайн: полезные ссылки для школьников

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (219)
82 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200323/29625408/kak-podgotovitsya-k-ekzamenam-onlayn-poleznye-ssylki-dlya-shkolnikov.html

Вынужденные меры из-за коронавируса нового типа: для учащихся выпускных классов разработали туториалы для подготовке к экзаменам.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Молдавские власти предложили видеоуроки для подготовки учеников IX и XII классов к выпускным экзаменам в 2020 году. Об этом сообщили в министерстве образования, культуры и исследований.

"Данные меры предприняты в контексте приостановки учебного процесса в образовательных учреждениях. Упомянутый образовательный контент - полезный ресурс, как для учащихся девятых и двенадцатых классов, так и для учителей", - отметили в ведомстве.

Как пройдут экзамены на степень бакалавра в Молдове
© Sputnik / Moldova
БАК-2020: полное расписание выпускных экзаменов
Видеоуроки можно найти на официальных сайтах Минобразования, а также Национального агентства по куррикулуму и оценке. Для этого необходимо нажать на главной странице сайта раздел "Подготовка к экзаменам". Образовательный контент будет доступен и в социальных сетях - на официальных страницах профильного министерства и Национального центра цифровых инноваций в образовании "Класс будущего" в Facebook. Кроме того, видеоматериалы планируется транслировать с понедельника по пятницу на телеканале Moldova 1, а повторы – по субботам и воскресеньям на телеканале Moldova 2.

Процесс обучения во всех образовательных учреждениях Молдовы приостановили с 11 марта. В среду, 18 марта, премьер Ион Кику сообщил, что ограничение будет действовать до 31 марта с возможностью пересмотра в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Будут ли учащиеся отрабатывать уроки за время действия чрезвычайного положения>>>

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 94 случая заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (219)

По теме

Объявлена программа онлайн-курсов к сессии бакалавриата-2020 на неделю
В Молдове внедряются платформы для онлайн-обучения: первые шаги
Министерство образования установило правила дистанционного обучения


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Медицинский работник в маске с обращением к гражданам Noi muncim, voi stați acasă!
Полицейские, пожарные и медики обратились к гражданам: "Оставайтесь дома!"
В едином порыве - жители Молдовы аплодируют врачам, которые борются с COVID-19
Флешмоб: жители Молдовы аплодируют врачам, которые борются с COVID-19
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться