Как подготовиться к экзаменам онлайн: полезные ссылки для школьников

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Молдавские власти предложили видеоуроки для подготовки учеников IX и XII классов к выпускным экзаменам в 2020 году. Об этом сообщили в министерстве образования, культуры и исследований.

"Данные меры предприняты в контексте приостановки учебного процесса в образовательных учреждениях. Упомянутый образовательный контент - полезный ресурс, как для учащихся девятых и двенадцатых классов, так и для учителей", - отметили в ведомстве.

Видеоуроки можно найти на официальных сайтах, а также. Для этого необходимо нажать на главной странице сайта раздел "Подготовка к экзаменам". Образовательный контент будет доступен и в социальных сетях - на официальных страницах профильногов Facebook. Кроме того, видеоматериалы планируется транслировать с понедельника по пятницу на телеканале Moldova 1, а повторы – по субботам и воскресеньям на телеканале Moldova 2.

Процесс обучения во всех образовательных учреждениях Молдовы приостановили с 11 марта. В среду, 18 марта, премьер Ион Кику сообщил, что ограничение будет действовать до 31 марта с возможностью пересмотра в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Будут ли учащиеся отрабатывать уроки за время действия чрезвычайного положения>>>

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 94 случая заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK