Поставщик электроэнергии: снимать показания счетчиков до конца марта не будут

Во избежании распространения коронавируса нового типа COVID-19 компания Premier Energy (бывшая Gas Natural Fenosa) продлила срок закрытия своих коммерческих офисов в Кишиневе и регионах до 27 марта и уточнила порядок расчетов за потребленную электроэнергию.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Компания-поставщик электроэнергии Premier Energy до 31 марта 2020 года не будет снимать показания электрических счетчиков. Мера носит временный характер и соответствует действующему регламенту НАРЭ "О поставке электроэнергии".

Клиенты Premier Energy получат счета, рассчитанные на основе индивидуального оценочного индекса для каждого отдельного потребителя. Оценочная формула предусматривает арифметический расчет среднесуточного значения за три последних месяца, которое умножается на количество дней, включенных в выставленный счет. Предполагается, что рассчитанный по формуле показатель будет незначительно отличаться по отношению к фактическим данным, зафиксированным счетчиком.

Соответствующие нововведения касаются только потребителей, которые должны получать в этот период счета за потребленную электроэнергию согласно индивидуальному графику.

Компания напоминает, что квитанции можно оплатить удаленно: через интернет, с помощью банковской карты, а также в терминалах и в банкоматах.

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Также поставщик призывает потребителей совершать платежи без задержек, чтобы избежать накопления долгов, что, в свою очередь, может привести к накоплению долга перед производителями и поставщиками энергии, а это поставит под угрозу постоянную доставку.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 94 случая заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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