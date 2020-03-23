Ситуация с COVID-19 в Кишиневе: как ходят троллейбусы, автобусы и маршрутки

Работа общественного транспорта в Кишиневе с учетом чрезвычайного положения, объявленного в стране из-за коронавируса нового типа: усилия властей направлены на то, чтобы не допустить массового распространения COVID-19.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Столичные власти в случае необходимости готовы принять более жесткие меры в отношении общественного транспорта в условиях объявленного в Молдове чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа. Об этом заявил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан на заседании муниципальных служб в понедельник.

"Общественный транспорт ходит, потому что мы принимаем все необходимые меры и делаем все, что нужно. Анализируется каждая мера таким образом, чтобы те, кто трудится, мог добраться до работы. Те, кто не работает, должны оставаться дома. Поэтому мы прибегаем к разным методам. Посмотрим, как будет удобнее для всех. В случае необходимости предпримем более жесткие меры", - сказал Чебан.

По его словам, усилия властей направлены на то, чтобы не допустить массового распространения вируса.

Глава управления общественного транспорта и путей сообщения Лилиан Копач напомнил о действии распоряжения о мерах по профилактике и предотвращению распространения коронавируса нового типа.

По его словам, управление электротранспорта, городской автобусный парк и другие муниципальные предприятия обязаны следить за состоянием здоровья водителей и кондукторов - проводить медицинский осмотр сотрудников в начале дня и не допускать к работе лиц с подозрением на болезнь.

Кроме того, как отметил Копач, все транспортные средства необходимо дезинфицировать и проветривать после каждого рейса. Персонал должен быть обеспечен антисептиками, масками, перчатками, а также дезинфицирующими средствами для обработки поручней и других поверхностей в транспорте. Во всех троллейбусах и автобусах размещены наглядные печатные материалы или транслируются видеоролики о правилах личной гигиены и мерах безопасности с учетом объявленного в стране чрезвычайного положения из-за коронавируса.

"На прошлой неделе в рабочие дни общественный транспорт работал по максимуму – 321 троллейбус и 104 автобуса в час пик", - сказал Копач.

Что касается микроавтобусов, как пояснил чиновник, учитывая, что средний возраст водителей маршруток составляет примерно 60 лет, то большая часть из них отказалась выходить в рейс. "На работу вышли немногие, обеспечив некоторые районы столицы транспортом", - добавил Копач.

По его словам, в выходные общественный транспорт работал в следующем режиме - с 07.00 до 10.00 и с 16.00 до 19.00. Однако по запросу ряда предприятий, как подчеркнул Копач, работа некоторых маршрутов продлена.

"Сегодня в час пик в рейсы также вышли 321 троллейбус и 104 автобуса. Микроавтобусов, к сожалению, очень мало", - сказал Копач.

Коронавирус в Молдове

Движение общественного транспорта в Кишиневе, начиная с понедельника, 23 марта, осуществляется с 05.30 до 10.00 утра и с 16.00 до 20.00 вечера.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 94 случая заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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