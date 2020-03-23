Жители Кишинева рассказали о том, как коротают время при карантине

Просто так дома не посидишь, телевизоры и компьютеры быстро надоедают: в карантинных условиях кишиневцы вспоминают о своих хобби и стараются скрасить время ожидания любимым занятием.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Власти страны борются с распространением вируса нового типа COVID-19, в Молдове оправданно введен карантин, вторая неделя которого началась в понедельник.

В условиях чрезвычайного положения многие жители столицы стараются скрасить время, многие вспоминают о своих хобби, некоторые делают уборку и мелкий ремонт, третьи занимаются рукоделием.

Корреспондент Sputnik Молдова поговорил с некоторыми жителями столицы, которые стараются не скучать и мыслить позитивно, ожидая отступления эпидемии коронавируса.

"Вы знаете, главное - не впадать в панику и подавленное настроение. Достаточно посмотреть в окно, порадоваться наступившей весне - и уже на душе светлее. Ну, а чтобы не скучать, я, к примеру занялась вязанием, на что в повседневной суете времени не хватало. Сейчас вяжу мужу свитер, понимаю, что не к сезону, но останется на осень", - рассказала жительница столицы Валентина Ярош.

По словам собеседницы, именно такой вариант досуга позволяет ей находиться в умиротворенном состоянии, тем более, что женщина включает приятную ненадоедливую музыку.

Другой собеседник корреспондента Sputnik рассказал по телефону, что унывать в условиях карантина ему просто некогда - он прибирается в своем доме, расположенном в частном секторе микрорайона Чеканы.

"Из-за работы не всегда руки доходили до наведения полного порядка. Навел блеск в сарае, теперь приятно туда зайти, каждая вещь - на своем месте. Более того, покрасил скамейки во дворе своего дома, подремонтировал забор на огороде, в доме по мелочам тоже кое-что удалось сделать. Не скучаю - точно", - рассказал Семен Гуцу.

Один из знакомых корреспондентов Sputnik Молдова, работающий поваром в одном из кишиневских ресторанов, говорит что сейчас, когда заведение закрыто на карантин, он получил возможность побаловать "своих" изысканными блюдами.

"Дома после работы обычно готовлю что-то попроще, или приготовлением ужина занимается вообще супруга. А тут решил удивить домочадцев и мясными блюдами, и оригинальными рецептами салатов, среди которых есть один мой, авторский", - рассказал Владислав Петренко.

В целом человек активный никогда скучать не будет, всегда можно найти занятие, а если нет настроения активно проводить карантинные дни дома, можно просто посидеть с любимой книгой, еще раз вспомнив самые яркие моменты из ее содержания, еще раз восхищаясь литературному мастерству автора.

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