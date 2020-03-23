00:12 24 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.25
  • USD17.97
  • RUB0.23
  • RON3.97
  • UAH0.65
Поиск
Бабушка прядет, внучки вяжут. Архивное фото.

Жители Кишинева рассказали о том, как коротают время при карантине

© Photo : Rossiya Segodnya / Vladimir Pesnya
Общество
Получить короткую ссылку
27 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200323/29626404/zhiteli-kishineva-rasskazali-o-tom-kak-korotayut-vremya-pri-v-karantine.html

Просто так дома не посидишь, телевизоры и компьютеры быстро надоедают: в карантинных условиях кишиневцы вспоминают о своих хобби и стараются скрасить время ожидания любимым занятием.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Власти страны борются с распространением вируса нового типа COVID-19, в Молдове оправданно введен карантин, вторая неделя которого началась в понедельник. 

В условиях чрезвычайного положения многие жители столицы стараются скрасить время, многие вспоминают о своих хобби, некоторые делают уборку и мелкий ремонт, третьи занимаются рукоделием.

Елена Ковалева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ковалева: что делать в режиме самоизоляции
Корреспондент Sputnik Молдова поговорил с некоторыми жителями столицы, которые стараются не скучать и мыслить позитивно, ожидая отступления эпидемии коронавируса. 

"Вы знаете, главное - не впадать в панику и подавленное настроение. Достаточно посмотреть в окно, порадоваться наступившей весне - и уже на душе светлее. Ну, а чтобы не скучать, я, к примеру занялась вязанием, на что в повседневной суете времени не хватало. Сейчас вяжу мужу свитер, понимаю, что не к сезону, но останется на осень", - рассказала жительница столицы Валентина Ярош.

По словам собеседницы, именно такой вариант досуга позволяет ей находиться в умиротворенном состоянии, тем более, что женщина включает приятную ненадоедливую музыку. 

Другой собеседник корреспондента Sputnik рассказал по телефону, что унывать в условиях карантина ему просто некогда - он прибирается в своем доме, расположенном в частном секторе микрорайона Чеканы. 

Медитация
© Sputnik / Евгений Одиноков
Как пережить карантин: советы профессионалов

"Из-за работы не всегда руки доходили до наведения полного порядка. Навел блеск в сарае, теперь приятно туда зайти, каждая вещь - на своем месте. Более того, покрасил скамейки во дворе своего дома, подремонтировал забор на огороде, в доме по мелочам тоже кое-что удалось сделать. Не скучаю - точно", - рассказал Семен Гуцу. 

Один из знакомых корреспондентов Sputnik Молдова, работающий поваром в одном из кишиневских ресторанов, говорит что сейчас, когда заведение закрыто на карантин, он получил возможность побаловать "своих" изысканными блюдами.

"Дома после работы обычно готовлю что-то попроще, или приготовлением ужина занимается вообще супруга. А тут решил удивить домочадцев и мясными блюдами, и оригинальными рецептами салатов, среди которых есть один мой, авторский", - рассказал Владислав Петренко. 

В целом человек активный никогда скучать не будет, всегда можно найти занятие, а если нет настроения активно проводить карантинные дни дома, можно просто посидеть с любимой книгой, еще раз вспомнив самые яркие моменты из ее содержания, еще раз восхищаясь литературному мастерству автора.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Шнуров нашел в карантине много положительно
Необычное хобби жительницы Кишинева – она создает картины из монет
Теги:
хобби, кишиневцы, Молдова, карантин


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Медики и правоохранители Приднестровья призывают не выходить из дома без особой надобности.
Приднестровье подхватило акцию "Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!"
Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом
Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться