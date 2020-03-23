Транспорт Национальной армии начал доставлять врачей на работу и домой

Для перевозки медицинского персонала выделено несколько армейских микроавтобусов, машины скорой помощи военного госпиталя участвуют в доставке пациентов.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Микроавтобусы, принадлежащие Национальной армии, отправились в понедельник утром в несколько медицинских учреждений, в том числе в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ, Институт скорой медицинской помощи и Инфекционную детскую больницу.

На этом транспорте медицинский персонал больниц будут доставлять на работу и домой, сообщил министр обороны Александру Пынзарь.

По словам главы Минобороны, технические подразделения Национальной армии готовы оказать властям всю возможную поддержку в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

"Наш долг состоит в том, чтобы помогать медицинскому персоналу, который заботится о здоровье пациентов, возвращаться домой безопасно и вовремя. Наши солдаты будут дежурить в течение неопределенного периода времени и помогут каждый раз, когда это будет необходимо", - сказал Александру Пынзарь.

Кроме того, машины скорой помощи из Центрального военного клинического госпиталя по распоряжению Минобороны перевозили пациентов, у которых подозревали признаки инфекции COVID-19 в субботу и воскресенье, но тесты оказались отрицательными.

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