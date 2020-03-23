Важная информация для граждан России, которые хотят покинуть Молдову

Российская дипмиссия в Молдове уточнила информацию для соотечественников, которые хотели бы покинуть территорию республики в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Посольство России в Молдове предупреждает, что 23 марта заканчивается прием анкет от желающих вернуться в Российскую Федерацию сограждан. Об этом сказано на официальной странице дипмиссии в Facebook.

"Уважаемые граждане России. В понедельник, 23 марта, в 22.00 заканчивается прием анкет от желающих вернуться в Российскую Федерацию. Анкеты (скачать здесь) принимаются только на электронный адрес consrus@mtc.md", - сказано в сообщении посольства.

В субботу, 21 марта, в Кишинев прибыли два спецрейса российской компании "Аэрофлот", на которых в Москву доставили граждан России, находившихся на территории Молдовы. Этими же самолетами в республику вернулись граждане Молдовы, находившиеся в России по работе, учебе или личным делам.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 94 случая заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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