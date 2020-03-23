15:42 23 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.25
  • USD17.97
  • RUB0.23
  • RON3.97
  • UAH0.65
Поиск
Посольство России в Молдове

Важная информация для граждан России, которые хотят покинуть Молдову

© Sputnik / Родион Прока
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (226)
75320
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200323/29626699/vazhnaya-informatsiya-dlya-grazhdan-russia-kotorye-khotyat-pokinut-moldova.html

Российская дипмиссия в Молдове уточнила информацию для соотечественников, которые хотели бы покинуть территорию республики в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Посольство России в Молдове предупреждает, что 23 марта заканчивается прием анкет от желающих вернуться в Российскую Федерацию сограждан. Об этом сказано на официальной странице дипмиссии в Facebook. 

"Уважаемые граждане России. В понедельник, 23 марта, в 22.00 заканчивается прием анкет от желающих вернуться в Российскую Федерацию. Анкеты (скачать здесь) принимаются только на электронный адрес consrus@mtc.md", - сказано в сообщении посольства.

В субботу, 21 марта, в Кишинев прибыли два спецрейса российской компании "Аэрофлот", на которых в Москву доставили граждан России, находившихся на территории Молдовы. Этими же самолетами в республику вернулись граждане Молдовы, находившиеся в России по работе, учебе или личным делам.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 94 случая заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (226)

По теме

Посольство России в Молдове вводит ограничения на консульское обслуживание


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Медицинский работник в маске с обращением к гражданам Noi muncim, voi stați acasă!
Полицейские, пожарные и медики обратились к гражданам: "Оставайтесь дома!"
В едином порыве - жители Молдовы аплодируют врачам, которые борются с COVID-19
Флешмоб: жители Молдовы аплодируют врачам, которые борются с COVID-19
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться