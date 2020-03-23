В селе Кухнешть объявили карантин из-за вспышки африканской чумы свиней

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. На подъездных дорогах к селу Кухнешть появились санитарные блокпосты. Однако меры предосторожности не связаны с эпидемией коронавируса — в селе зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней.

Чтобы предотвратить распространение слухов, руководство Глодянского района выступило со специальными разъяснениями.

"В последние дни меня часто просят объяснить, что происходит в Кухнешть, почему село находится в карантине, а на въезде и на выезде установлены пункты дезинфекции и контроля, где полиция проверяет машины. Ситуация не имеет ничего общего с COVID-19 и не затронет другие коммуны", — пояснил в социальной сети Facevook председатель района Ион Кожокару.

По словам главы района, в селе зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, и в соответствии с процедурами, в населенном пункте введен карантин на 30-50 дней, с установкой контрольных постов, где дежурят специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов.

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