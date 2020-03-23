Какие меры принимают в Кишиневе для предотвращения COVID-19

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан подвел итоги работы столичных властей за неделю действия в стране чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа.

"Сегодня оперативное заседание служб примэрии проходило в режиме онлайн. Это первый опыт, мы надеемся улучшить процесс трансляции заседаний, чтобы у прессы был доступ. Прошла неделя с тех пор, как в Молдове ввели чрезвычайное положение. Муниципалитет начал предпринимать ряд мер по предотвращению и борьбе с коронавирусом", - отметил Чебан.

По его словам, среди таких действий значатся, в том числе, ограничение работы общественного транспорта, как в выходные дни, так и по будням, а также реорганизация деятельности сотрудников всех управлений и муниципальных предприятий.

Работники должны быть обеспечены специальным снаряжением для предотвращения массового инфицирования COVID-19.

Среди других мер:

закупка для всего общественного транспорта дезинфицирующих средств, в том числе для использования пассажирами;

дезинфекция зеленых насаждений, парков, дворов, жилых домов и санитарных помещений;

выделение 2 миллионов леев из резервного фонда для медицинских учреждений, управлений и претур для закупки всего необходимого в период пандемии;

открытие банковского счета, куда уже поступило свыше миллиона 300 тысяч леев, и распределение этих средств в медицинские учреждения, управления и претуры для приобретения оборудования, масок, очков, перчаток и лекарств;

запуск цифровой платформы - онлайн-библиотеки, где будут готовиться в цифровом формате и храниться все уроки для школьников;

запуск кампании "Будь волонтером" - уже зарегистрировано более 250 волонтеров, которые будут помогать социальным работникам и ассистентам; © Sputnik / Miroslav Rotari Ситуация с COVID-19 в Кишиневе: как ходят троллейбусы, автобусы и маршрутки

реализация и запуск в рамках кампании "Оставайся дома" различных информационных роликов с известными личностями, которые помогают рассказать гражданам об опасности коронавируса, публикация листовок и оформление информационных панно. В этом мэрии также помогают все медийные учреждения, которые транслируют эти ролики бесплатно;

запуск нового сайта stopcoronavirus.chisinau.md, где будет размещаться информация о мерах, предпринимаемых примэрией в связи с коронавирусом, а также новости на эту тему.

"Это лишь часть мер, которые мы предприняли на прошлой неделе для предотвращения распространения COVID-19. Все предложения, полученные сегодня от руководителей управлений и преторов, будут приняты во внимание, а в обеспечении мер предосторожности нам поможет полиция", - добавил Чебан.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 94 случая заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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