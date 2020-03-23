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Национальный антикоррупционный центр.

За неделю Центр антикоррупции изъял активы на сумму в четверть миллиона

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200323/29627150/za-nedelyu-tsentr-antikorruptsii-izyal-aktivy-na-summu-v-chetvert-milliona.html

Правоохранители продолжают работу по возвращению незаконно нажитого имущества, несмотря на трудности в условиях чрезвычайного положения.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. За минувшую неделю Агентство по возвращению имущества, нажитого преступным путем, направило запрос на изъятие активов на общую сумму в 250 тысяч леев.

Сотрудники НАЦ задержали чиновника за взятку.
© Photo : Serviciul de presă al CNA
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Об этом сообщается в еженедельной сводке Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

За соответствующий период аналитическим управлением агентства проведена антикоррупционная экспертиза по 27 законопроектам.

В канцелярии Центра зарегистрированы 1116 материалов, а на национальную горячую линию по борьбе с коррупцией поступило 31 обращение, сообщает НАЦ.

В начале марта сотрудники агентства по возвращению имущества, нажитого преступным путем, вернули в бюджет республики 9,7 миллиона леев по "делу о краже миллиарда".

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Теги:
Национальный антикоррупционный центр


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