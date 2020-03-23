За неделю Центр антикоррупции изъял активы на сумму в четверть миллиона

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. За минувшую неделю Агентство по возвращению имущества, нажитого преступным путем, направило запрос на изъятие активов на общую сумму в 250 тысяч леев.
Об этом сообщается в еженедельной сводке Национального антикоррупционного центра (НАЦ).
За соответствующий период аналитическим управлением агентства проведена антикоррупционная экспертиза по 27 законопроектам.
В канцелярии Центра зарегистрированы 1116 материалов, а на национальную горячую линию по борьбе с коррупцией поступило 31 обращение, сообщает НАЦ.
В начале марта сотрудники агентства по возвращению имущества, нажитого преступным путем, вернули в бюджет республики 9,7 миллиона леев по "делу о краже миллиарда".
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK