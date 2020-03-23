Как освобождали Молдову от фашизма - уникальные свидетельства поисковиков

Молдавская земля и ее люди хранят память об освободителях, тех , кто ценой своих жизней избавили республику от фашисткой скверны.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Для Дрокии 23 марта - знаменательный день, именно на эту дату далекого и огненного 1944-го года пришлось полное освобождение города и прилегающего района от немецко-румынских захватчиков.

Местные жители почитают память воинов-освободителей, к памятникам, расположенным в райцентре и селах района приходят 9 мая и 24 августа десятки и сотни людей, чтобы сказать "спасибо" за свободу, за мир на молдавской земле, возложить цветы.

Однако мало, кто помнит детали 76-летней давности, а именно - конкретных людей, с их радостями, переживаниями, героизмом, широкой душой, благодаря которым и Дрокия, и вся Молдова стала свободной.

Руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович опубликовал в социальных сетях уникальную историю одного из тех, благодаря кому Дрокиевский район стал свободным.

Речь идет о начальнике приемно-сортировочного отделения хирургического полевого передвижного госпиталя № 5213 при 2-й танковой армии 2-го Украинского фронта, 24-летней старшем лейтенанте, уроженке города Горького (Нижний Новгород) Валентине Гагаевой.

В марте 1944 года, в разгар Уманско-Ботошанской наступательной операции, госпиталь располагался в селе Новые Шуры, однополчане очень ценили Валентину, поскольку, в тяжелое военное время ей удалось сохранять самые прекрасные черты человеческой души.

"Всегда подтянутая, собранная. Врач Гагаева так организовывала ей подведомственный участок, что сразу же с первых моментов пребывания в госпитале раненый чувствовал большую заботу о себе. Валя была хорошим врачом, была и отличным товарищем. Веселая, жизнерадостная, хозяйственная и домовитая, везде: и в "сортировке" и в вечно меняющемся нашем совместном жилье 3-х подружек умела сразу навести порядок, уют и создать удобства", - вспоминала коллега Вали.

С ней им всегда было легко и радостно. Она была прирожденной певицей с прекрасным бархатным тембром. Пела она всегда с душой, аккомпанируя себе на гитаре.

Тогда, после бомбежки людей завалило землей, восемь человек погибло. В их числе - и Валентина Гагаева. Сослуживцы похоронили их недалеко от госпиталя, со всеми воинскими почестями. На память родителям боевые товарищи отправили ее лейтенантские погоны.

"19 июня 1944-го года на станцию Дрокия и село Новые Шуры налетели фашистские самолеты. Немцы продолжали применять античеловеческие методы ведения войны, уничтожая и бомбя госпитали и больницы. Медперсонал госпиталя № 5213 успел укрыться в щелях – узких траншеях, которые на фронте отрывались для защиты от воздушных атак. Одна из бомб взорвалась рядом с укрытием, где спряталась старший лейтенант Гагаева и ее товарищи", - рассказал корреспонденту Sputnik Молдова Алексей Петрович.

"В минувшем году наши поисковые организации получили запрос от родственника Валентины Гагаевой, Ивана Андреева, который просил восстановить историческую справедливость в отношении погибшей. Дело в том, что, по некоторым данным, в середине 1950-х годов, в ходе операций по укрупнению воинских захоронений, останки старшего лейтенанта Гагаевой и ее боевых товарищей были перезахоронены у памятника погибшим освободителям города Дрокия. Однако после переноса фамилий погибших военнослужащих на плитах мемориала увековечены не были", - уточнил Петрович.

Принимая во внимание отсутствие документов, свидетельствующих о переносе, поисковики отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба, при поддержке Русской общины города Дрокия, в начале марта произвели разведывательный выезд на место предполагаемого захоронения.

В ходе работы было заложено несколько разведывательных шурфов, однако никаких следов наличия воинского захоронения обнаружено не было. Прибывшие на место очевидцы событий, в годы войны бывшие детьми, сообщили, что в послевоенные годы силами министерства обороны, здесь производились работы по переносу воинского захоронения.

Независимо друг от друга, свидетели сообщили поисковикам идентичные детали происходивших здесь событий, что дает веские основания для того, чтобы утверждать, что останки погибших были перенесены в город Дрокия.

В настоящее время поисковые организации готовят подробный отчет, а также обращение к городским властям Дрокии с просьбой увековечить имена Валентины Гагаевой и ее боевых товарищей на гранитных плитах мемориала павшим освободителям.

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