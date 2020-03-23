МИДЕИ: за неделю за помощью в дипмиссии РМ обратились более 450 граждан

Посольства и консульства Республики Молдова за рубежом активно оказывают содействие соотечественникам в пересечении иностранных границ и возвращении их в страну.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. За прошедшую неделю, согласно информации, полученной из дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Молдова за рубежом, была оказана помощь по возвращению в Молдову или пересечению границ других государств более, чем 450 гражданам.

Об этом сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Олег Чуля на заседании кризисной ячейки МИДЕИ.

Большинство обращений касались въезда или выезда в такие страны как Австрия — 90 человек, Португалия - 57, Россия - 146, Украина - 122 человека, Венгрия - 35, Словения - 37 человек.

"С начала кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19, министерство непрерывно работает над задачами по оказанию помощи гражданам Молдовы за рубежом. МИДЕИ предпринимает все возможные меры, чтобы помочь молдавским гражданам в трудных ситуациях за границей, особенно в случае блокирования границ", - заявил Чуля.

МИДЕИ повторно обратилось к гражданам Молдовы с просьбой воздержаться от поездок за границу, чтобы избежать блокирования за пределами Республики Молдова и последствий нарушения режима проживания в других государствах.

Министерство рекомендует гражданам Молдовы, попавшим в трудную ситуацию или нуждающимся в консульской помощи за рубежом, связаться с посольствами и консульствами Республики Молдова в соответствующей стране или позвонить в контактный центр МИДЕИ по номеру +(373 22) 78 87 22.

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