Будут ли штрафовать тех, кто гуляет в парках во время ЧП из-за COVID-19

Несмотря на ежедневно пополняющуюся статистику Минздрава по числу заболевших коронавирусом, многие не до конца понимают, каким рискам они себя подвергают, выходя без надобности из дома.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. На данный момент в Молдове не введены штрафы за прогулку в парках в условиях объявленного чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа. Об этом заявил президент республики Игорь Додон на брифинге в понедельник.

"Нет штрафов в таких ситуациях. Ограничения на данном этапе те, которые были объявлены ранее. Запрет на выход из дома пока не введен. Надеюсь, что до такого мы не дойдем", - сказал Додон.

Несмотря на ежедневно пополняющуюся статистику Минздрава по числу заболевших коронавирусом, многие не до конца понимают, каким рискам они себя подвергают, выходя без надобности из дома. В минувшие выходные кишиневские парки наводнили жители столицы, которые решили отдохнуть на свежем воздухе. Многие из них были без масок и не соблюдали рекомендованную властями дистанцию в один метр друг от друга.

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на брифинге в понедельник еще раз обратилась ко всем гражданам страны с просьбой соблюдать рекомендации властей.

"Не надо скрывать важную для врачей информацию. Предоставляйте правильные данные о контактах с людьми", - сказала министр.

Власти постоянно напоминают, что без особой надобности из дома выходить не стоит. Особенно это касается пожилых людей, которые больше всего подвержены риску заражения коронавирусом. Граждане, которые возвращаются из-за рубежа, в обязательном порядке должны самоизилироваться дома на 14 дней, в том числе и от родных.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 94 случая заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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