Коронавирус ремонту дорог не помеха: примэрия столицы сообщила о ходе работ

На данный момент в Кишиневе ведутся работы на пяти улицах, расположенных в Центре, на Буюканах и на Рышкановке.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. В ближайшее время столичные дороги, на которых на данный момент идет ремонт, не будут перекрываться. Речь идет об улицах Николае Тестемицану и Ион Инкулец в Центре, Ион Пеливан и Букурией на Буюканах и Мирон Костин на Рышкановке.

Детали о процессе восстановления дорожной инфраструктуры для Sputnik Молдова сообщил пресс-секретарь столичной примэрии Василий Кирилеску.

"Сейчас ведется замена бордюров и обустройство тротуаров, потом дорожное покрытие будет асфальтироваться. Именно тогда улицы будут перекрыты", - отметил он.

Кирилеску подчеркнул, что в ближайшее время ремонт улиц не повлияет на движение столичного транспорта.

Столичные власти сообщили и о том, что с 24 марта работники муниципального предприятия Exdrupo начнут капитальный ремонт тротуаров и подъездных путей на Московском проспекте и бульваре Мирча чел Бэтрын.

Теплая зима внесла свои коррективы в восстановление столичных дорог. В январе 2020 года кишиневский градоначальник Ион Чебан сообщил о начале активных ремонтных работ в секторах Рышкановка, Центр, Ботаника и Буюканы. Дорожники в основном использовали холодный асфальтобетон.

"Ранее асфальт на улицах столицы разрушался, а предыдущее городское руководство делало ремонт спустя рукава. Теперь мы намерены работать по-настоящему хорошо и всё исправить", - заявлял тогда Чебан.

Ежедневно ремонт улиц и тротуаров осуществляют 60 рабочих и около 40 единиц спецтехники. По заверениям мэра, как только потеплеет, будут отремонтированы улицы во многих секторах столицы.

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Кирилеску также сообщил, что дорожные рабочие принимают меры для защиты от COVID-19.

Пресс-секретарь кишиневской примэрии заверил, что работы выполняются в спецодежде, масках, перчатках, ремонтникам выданы дезинфицирующие средства.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 109 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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