Додон рассказал, что входит в гуманитарную помощь Молдове от Китая

Как отметил глава республики, поддержка Китая крайне важна сейчас для Молдовы, в рамках мер, предпринимаемых властями в борьбе с COVID-19.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом Китая в республике Чжаном Инхуном ситуацию с пандемией коронавируса нового типа.

"В ходе беседы провели обмен мнениями о нынешнем этапе молдавско-китайских отношений, а также о ситуации с пандемией коронавируса нового типа. Дал высокую оценку тесному сотрудничеству между нашими государствами во всех областях, представляющих взаимный интерес", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Глава республики выразил благодарность за существенную помощь, предлагаемую Китаем Молдове в важнейших сферах.

"В особенности поблагодарил китайскую сторону за поддержку нашей страны в борьбе и предотвращении распространения коронавируса нового типа. Подчеркнул, что гуманитарная помощь, которая скоро прибудет в Молдову из КНР, будет состоять из примерно трех тонн медикаментов, необходимых медицинских материалов и оборудования", - отметил президент.

По его словам, в гуманитарный груз войдут, в том числе, 100 тысяч защитных респираторов, более 2,5 тысячи тестов для диагностики заболевания и т.д.

"Эта помощь крайне важна сейчас, в рамках мер, предпринимаемых властями Молдовы в борьбе с COVID-19", - отметил Додон.

Он также рассказал, что в завершении встречи стороны выразили единое мнение о возможностях дальнейшей реализации плана действий, направленных на создание новых перспектив углубления молдавско-китайского сотрудничества.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 94 случая заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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