Учителей школ по всему миру в онлайн поддержит Россотрудничество

Для педагогов подготовлены мастер-классы по организации онлайн-уроков, использованию методических цифровых инструментов и ресурсов.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Онлайн-конференция по образованию и цифровой трансформации на платформе «Мобильная школа» (https://www.mobile-school.online/) пройдет 24 марта для учителей русских школ за рубежом в Узбекистане, Киргизии, Беларуси и других стран СНГ, Прибалтике, Латинской Америке, Африке, Азии и Европе, сообщил пресс-центр проекта «Российское цифровое сотрудничество».

В рамках программы конференции специалисты расскажут об организации и управлении правовыми вопросами, специфике общения с родителями. Также для учителей подготовлены мастер-классы по организации онлайн-уроков, использованию методических цифровых инструментов и ресурсов для проведения уроков в онлайн-формате.

У Россотрудничества уже есть опыт в обучении через интернет: в прошлом году оно запустило около 50 новых проектов, которые доступны онлайн

"Всеми можно пользоваться бесплатно – заходи на ресурс, регистрируйся и получай задания. За 2019 год у нас более 100 тысяч учеников и преподавателей русских школ за рубежом прошли обучение в цифровой среде», – подчеркнула глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

Участие в онлайн-конференции бесплатное. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе «Мобильная школа» (https://www.mobile-school.online/).

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