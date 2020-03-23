21:39 23 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.25
  • USD17.97
  • RUB0.23
  • RON3.97
  • UAH0.65
Поиск
Логотип Россотрудничества.

Учителей школ по всему миру в онлайн поддержит Россотрудничество

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (240)
107 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200323/29632802/uchiteley-shkol-po-vsemu-miru-v-onlayn-podderzhit-rossotrudnichestvo.html

Для педагогов подготовлены мастер-классы по организации онлайн-уроков, использованию методических цифровых инструментов и ресурсов.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Онлайн-конференция по образованию и цифровой трансформации на платформе «Мобильная школа» (https://www.mobile-school.online/) пройдет 24 марта для учителей русских школ за рубежом в Узбекистане, Киргизии, Беларуси и других стран СНГ, Прибалтике, Латинской Америке, Африке, Азии и Европе, сообщил пресс-центр проекта «Российское цифровое сотрудничество».

Учитель в пустом классе школы.
© Sputnik / Alexander Kryazhev
В Молдове внедряются платформы для онлайн-обучения: первые шаги

В рамках программы конференции специалисты расскажут об организации и управлении правовыми вопросами, специфике общения с родителями. Также для учителей подготовлены мастер-классы по организации онлайн-уроков, использованию методических цифровых инструментов и ресурсов для проведения уроков в онлайн-формате.

У Россотрудничества уже есть опыт в обучении через интернет: в прошлом году оно запустило около 50 новых проектов, которые доступны онлайн

"Всеми можно пользоваться бесплатно – заходи на ресурс, регистрируйся и получай задания. За 2019 год у нас более 100 тысяч учеников и преподавателей русских школ за рубежом прошли обучение в цифровой среде», – подчеркнула глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

Участие в онлайн-конференции бесплатное. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе «Мобильная школа» (https://www.mobile-school.online/).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (240)

По теме

Замглавы Россотрудничества: увеличат ли квоту в вузах РФ для граждан Молдовы
Объявлена программа онлайн-курсов к сессии бакалавриата-2020 на неделю
Как подготовиться к экзаменам онлайн: полезные ссылки для школьников


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Медики и правоохранители Приднестровья призывают не выходить из дома без особой надобности.
Приднестровье подхватило акцию "Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!"
Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом
Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться