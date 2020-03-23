Кику: в Молдове ограничат доступ в парки и зоны отдыха, привлекается армия

Кроме того, на заседании КЧС обсуждались меры, необходимые для обеспечения безопасности людей в возрасте.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Начиная с 25 марта в муниципиях и городах Молдовы будут введены ограничения на появление людей в парках, зонах отдыха и других публичных местах. Об этом после заседания Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

"Это достаточно жесткая мера, но она абсолютно необходима для того, чтобы остановить распространение вируса", — сказал Ион Кику, выступая на брифинге.

По словам премьера, следить за соблюдением гражданами этих решений будут сотрудники МВД а также военнослужащие Национальной армии.

"На этом этапе уже необходимо привлекать военнослужащих для охраны правопорядка в помощь полиции, это было обсуждено с Главнокомандующим, президентом Молдовы Игорем Додоном", — сказал премьер.

Кроме того, на заседании КЧС обсуждались меры, необходимые для обеспечения безопасности людей в возрасте. По словам премьера, с 1 апреля им будет организован разнос пенсий и социальных пособий по месту жительства.

"Это необходимо, чтобы избежать скоплений возле почтовых офисов и филиалов банков", — сказал Кику.

Премьер-министр обратился к пожилым людям с настоятельной просьбой не покидать дом без особо важной необходимости.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 109 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране также зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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