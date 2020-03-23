00:12 24 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.25
  • USD17.97
  • RUB0.23
  • RON3.97
  • UAH0.65
Поиск
Ион Кику

Кику: в Молдове ограничат доступ в парки и зоны отдыха, привлекается армия

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (243)
345 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200323/29634491/ion-kiku-s-25-marta-v-moldove-ogranichat-dostup-v-parki-i-zony-otdykha.html

Кроме того, на заседании КЧС обсуждались меры, необходимые для обеспечения безопасности людей в возрасте.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Начиная с 25 марта в муниципиях и городах Молдовы будут введены ограничения на появление людей в парках, зонах отдыха и других публичных местах. Об этом после заседания Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

"Это достаточно жесткая мера, но она абсолютно необходима для того, чтобы остановить распространение вируса", — сказал Ион Кику, выступая на брифинге.

По словам премьера, следить за соблюдением гражданами этих решений будут сотрудники МВД а также военнослужащие Национальной армии.

Бутылка дезинфицирующего средства для рук с спиртосодержащим гелем и защитная маска для лица.
© AFP 2019 / OLIVIER MORIN
Из-за коронавируса в общежитиях вузов и колледжей Молдовы вводят спецмеры

"На этом этапе уже необходимо привлекать военнослужащих для охраны правопорядка в помощь полиции, это было обсуждено с Главнокомандующим, президентом Молдовы Игорем Додоном", — сказал премьер.

Кроме того, на заседании КЧС обсуждались меры, необходимые для обеспечения безопасности людей в возрасте. По словам премьера, с  1 апреля им будет организован разнос пенсий и социальных пособий по месту жительства.

"Это необходимо, чтобы избежать скоплений возле почтовых офисов и филиалов банков", — сказал Кику.

Премьер-министр обратился к пожилым людям с настоятельной просьбой не покидать дом без особо важной необходимости.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 109 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране также зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (243)

По теме

Ждет ли Молдову экономический кризис из-за коронавируса
Манастырлы: отменят ли в Молдове президентские выборы
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Медики и правоохранители Приднестровья призывают не выходить из дома без особой надобности.
Приднестровье подхватило акцию "Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!"
Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом
Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться