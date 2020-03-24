В Приднестровье готовятся к возможному увеличению числа больных COVID-19

Для массового приема пациентов пока открыт карантинный центр на базе Слободзейской районной больницы.

ТИРАСПОЛЬ, 24 мар - Sputnik. Госпиталь, готовый в случае необходимости к массовому приему пациентов с COVID-19, развернут на базе Слободзейской районной больницы. Однако уже сейчас в Приднестровье думают об организации других потенциальных объектов для размещения инфицированных граждан.

"На случай, если удержать распространение вируса не удастся, и количество заболевших будет исчисляться сотнями, в качестве места их размещения рассматриваются помещения санаториев "Днестровские зори и "Солнечный", а также профилактория ХБК", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Днестровские зори" готовы принять 150 человек, "Солнечный" обеспечит пребывание полусотни граждан, в профилактории ХБК и гостинице при нем возможно размещение 130 пациентов.

Состояние центра

Непосредственно в карантинном центре в Слободзее организационная работа продолжается. Для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии туда доставлен дополнительный генератор.

Несмотря на жесткий карантин и режим чрезвычайного положения, решено сохранить действие программы по лечению острого коронарного синдрома. Граждане, нуждающиеся в срочной медицинской помощи, будут по-прежнему доставляться в Кишинев – при максимально возможном соблюдении всех мер безопасности.

В коронавирусном госпитале в Слободзее на данный момент находятся 22 человека. Наличие COVID-19 диагностировано у двоих из них. Инфицированные пациенты размещены в изолированных боксах. Состояние их здоровья – средней степени тяжести.

Всеобщая дезинфекция

Сотрудники МВД провели работу по установлению круга контактов заболевших. Попавшие в него граждане находятся под наблюдением медиков. В оперативном порядке проведена тщательная дезинфекция подъездов домов по месту жительства инфицированных приднестровцев.

Совместными усилиями сотрудников МВД и ЖКХ специализированной обработке также подвергнутся подъезды всех жилых домов, придомовые территории, беседки, детские площадки и места санкционированного складирования бытовых отходов.

С момента введения в Приднестровье чрезвычайного положения отказано во въезде 732 иностранным гражданам (всего с конца января 1146 отказов). На территорию региона за 22 марта въехало 63 приднестровца (за время действия режима чрезвычайного положения – 501 человек). Им предписана самоизоляция по месту жительства.

Выдано 14 пропусков на выезд транспорта за пределы Приднестровья, а также разрешен обоснованный выезд 41 гражданину. На горячую линию МВД поступило более шести тысяч звонков и обращений, связанных с проведением мероприятий по недопущению распространению инфекции.

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