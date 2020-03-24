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Медицинская маска и перчатки.

Тотальная дезинфекция: вред или польза окружающей среде

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (244)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200324/29629770/dezinfektsiya-v-kishineve-vred-ili-polza-dlya-zhivotnykh.html

В условиях карантина муниципальные службы проводят повсеместную дезинфекцию для предотвращения распространения коронавируса. Наносит ли это вред животным, насекомым и растениям, ответил эколог.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Уже несколько дней муниципальные службы регулярно обходят и дезинфицируют кишиневские дворы и другие локации, где ежедневно проходит значительное число людей.

Istanbul deploys disinfection teams at iconic Hagia Sophia amid coronavirus fears
© Ruptly
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Речь идет об обработке детских площадок, скамеек, подъездов, поручней, дверных ручек на входе в различные учреждения. Особое внимание уделяют общественному транспорту.

Напрашивается вопрос, может ли эта обработка на улицах города негативно сказаться на окружающей среде - здоровье животных или росте различных полезных растений?

О влиянии подобных действий по борьбе с COVID-19 на окружающую среду рассказал эколог Владимир Гараба. 

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По его мнению, все эти меры предосторожности могут принести не вред, а даже пользу животным и растениям. 

"Отрицательно не скажется, потому что обработка идет противовирусным раствором, антисептиками. Гибнут все возбудители болезней, которые могли заражать и животных, то есть эта дезинфекция для братьев наших меньших может быть даже благоприятна", - заявил Гараба.

Собеседник отметил, что экологи не видят никакого вреда от той обработки улиц, что ведется в Кишиневе в настоящее время.

Другое дело, по словам Гарабы, когда происходит распыление вредных веществ против различных вредителей, как насекомых, так и растений. Как заявил эколог, в такой ситуации могут погибнуть полезные насекомые, например, пчелы.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 109 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (244)

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