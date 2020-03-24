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Коронавирус

Зараженными коронавирусом займутся еще несколько больниц

Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200324/29635554/zarazhennymi-koronavirusom-zaymutsya-esche-neskolko-bolnits.html

Еще семь медучреждений Молдове вскоре начнут принимать пациентов, у которых подозревается или уже подтверждено наличие COVID-19.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. В условиях распространения коронавируса в Молдове министерство здравоохранения труда и социальной защиты начало готовить еще семь медицинских учреждений, где будут лечиться пациенты с вирусной пневмонией или у которых подозревают наличие инфекции.

Бутылка дезинфицирующего средства для рук с спиртосодержащим гелем и защитная маска для лица.
© AFP 2019 / OLIVIER MORIN
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Об этом заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава отдела программ в области медобслуживания Минздрава Светлана Лупу.

Больницами, которые примут пациентов с COVID-19, могут стать в том числе, клиническая муниципальная больница в Бельцах, районные больницы в Комрате, Кагуле, Оргееве, Каушанах, Единцах.

"Мы изучили все эти учреждения с эпидемиологической точки зрения. Продумали пути, как туда будут доставлять пациентов. Там есть вся необходимая экипировка, а персонал уже проинструктирован. Две больницы уже готовы, еще пять закончат подготовку в ближайшее время", - пояснила Лупу.

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Собеседница подчеркнула, что защитной экипировки для медиков там достаточно.

"У всех медиков, включая тех, кто работает на "скорой" и может контактировать с потенциально зараженными, есть все защитные костюмы и маски", - добавила Лупу.

На данный момент всех пациентов с коронавирусом доставляют в Кишинев. Лечение они проходят в клинической инфекционной больнице имени Тома Чорбэ, в Республиканской клинической больнице имени Тимофея Мошняги, в Центре матери и ребенка, а также в клинической больнице Минздрава.

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