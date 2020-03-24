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Здание министерства здравоохранения

Новые данные Минздрава по ситуации с коронавирусом и состоянию больных

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200324/29635853/novye-dannye-minzdrav-po-situatsii-s-koronavirusom-i-sostoyanie-bolnykh.html

По-прежнему самое большое количество пациентов с COVID-19 остаются в кишиневской больнице Тома Чорбэ.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. К утру вторника в Молдове зарегистрированы 109 случаев заболевания коронавирусом нового типа, заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"Всего проверены 907 человек. К настоящему моменту подтверждены 109 случаев заболевания коронавирусом нового типа", - сказала глава Минздрава.

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© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Большинство пациентов находятся в больнице Тома Чорбэ. Из них 10 — в стабильно тяжелом состоянии, семеро — в удовлетворительном.

В инфекционную детскую больницу госпитализированы 8 пациентов. Их состояние средней степени тяжести.

В Республиканской клинической больнице - трое инфицированных коронавирусом, двое из них в тяжелом состоянии.

Из всего 109 подтвержденных случаев, 66 - внутренняя передача, 43 - завезены. Женщин - 64, мужчин - 45. Среди заболевших есть две беременные женщины.

Распределение заражений по городам: в Кишиневе - 40 случаев, в Хынчештах - 17, Каушанах и Штефан-Водэ - по 8, в Яловенах и Приднестровском регионе - по 6, в Сороках - 5, в Новых Аненах - 4, Сынджерей - 3, в Кантемире и Рышканах - по 2, в Басарабяске, Кагуле, Калараше, Дубоссарах, Флорештах, Леова, Оргееве и Шолданештах - по 1.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 109 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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