Колокольный звон и молитвы: в Митрополии обратились к верующим

Митрополия Молдовы встревожена распространением вируса COVID-19 в Молдове, священники будут молиться об улучшении ситуации в стране и выздоровлении зараженных.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. В православных церквях Молдовы ежедневно в 12.00 в течение трех минут будут звонить колокола и проходить молитвы о здравии тех, кто заражен коронавирусом, о здравии медицинских работников, которые ежедневно борются с распространением пандемии. К этому призвал Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.

"Мы переживаем непростые времена. Весь мир встревожен распространением вируса COVID-19. И в нашей стране постоянно растет число зараженных", - говорится в сообщении Митрополии Молдовы.

Молитва, как заявили в Митрополии, поможет "преодолеть испытания и духовно приблизиться к празднику Святой Пасхи".

Ранее было принято решение, что воскресные богослужения будут совершаться во дворах церквей, на открытом воздухе, с соблюдением дистанции между прихожанами. Все места отправления культа обеспечат необходимыми дезинфицирующими препаратами. Работа всех воскресных церковных школ приостановлена. Об этом сообщил глава государства Игорь Додон по результатам встречи с епископом Бельцким и Фалештским Маркелом и епископом Единецким и Бричанским Никодимом.

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