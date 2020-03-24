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Колокол. Архивное фото

Колокольный звон и молитвы: в Митрополии обратились к верующим

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (251)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200324/29636860/kolokolnyy-zvon-molitva-mitropolia-veruyuschie.html

Митрополия Молдовы встревожена распространением вируса COVID-19 в Молдове, священники будут молиться об улучшении ситуации в стране и выздоровлении зараженных.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. В православных церквях Молдовы ежедневно в 12.00 в течение трех минут будут звонить колокола и проходить молитвы о здравии тех, кто заражен коронавирусом, о здравии медицинских работников, которые ежедневно борются с распространением пандемии. К этому призвал Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.

"Мы переживаем непростые времена. Весь мир встревожен распространением вируса COVID-19. И в нашей стране постоянно растет число зараженных", - говорится в сообщении Митрополии Молдовы.

Церковный перезвон.
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Молитва, как заявили в Митрополии, поможет "преодолеть испытания и духовно приблизиться к празднику Святой Пасхи". 

Ранее было принято решение, что воскресные богослужения будут совершаться во дворах церквей, на открытом воздухе, с соблюдением дистанции между прихожанами. Все места отправления культа обеспечат необходимыми дезинфицирующими препаратами. Работа всех воскресных церковных школ приостановлена. Об этом сообщил глава государства Игорь Додон по результатам встречи с епископом Бельцким и Фалештским Маркелом и епископом Единецким и Бричанским Никодимом.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (251)

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